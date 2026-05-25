«J’ai peut‐être vu ça une ou deux fois dans ma carrière…» : Ce Français qui a impressionné Novak Djokovic à Roland-Garros

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’entrée en lice de Novak Djokovic dans cette édition 2026 de Roland-Garros n’a pas été de tout repos, le Serbe perdant le premier set de son match face à Giovanni Mpetshi Perricard avant de revenir au score (5-7, 7-5, 6-1, 6-4) pour sa 82e apparition en Grand Chelem. S’il s’est incliné contre l’ancien numéro 1 mondial, le Français a impressionné son adversaire.

Bousculé par Giovanni Mpetshi Perricard (80e), Novak Djokovic (4e mondial) est parvenu à se qualifier pour le 2e tour de Roland-Garros, et ce malgré la perte du premier set. Le Français a bien résisté avant de céder face au Serbe, dithyrambique à l’égard de son adversaire du soir.

« C’est pratiquement impossible de lire son service » « Avant tout, je dois dire félicitations à Giovanni pour son très bon match. Il mérite des applaudissements. Je l’affrontais pour la première fois. C’est pratiquement impossible de lire son service, avec cette vitesse. J’ai peut‐être vu ça une ou deux fois dans ma carrière avec Reilly Opelka et Ivo Karlovic, qui font 2m10. Giovanni est une force de la nature. C’est incroyable. Je lui souhaite bonne chance pour la suite », a confié Djokovic devant le public du court Philippe-Chatrier.