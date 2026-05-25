Blessure de Lamine Yamal : Le sélectionneur de l’Espagne met fin au suspense pour la Coupe du monde

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce lundi, Luis de la Fuente a révélé l’identité des joueurs espagnols qui participeront au Mondial organisé en Amérique du Nord (11 juin-19 juillet). Sans surprise, Lamine Yamal est convoqué, mais sa présence dès l’entrée en lice de la Roja reste incertaine. Le sélectionneur s’est montré rassurant.

Victime d’une blessure musculaire à la cuisse gauche le 22 avril face au Celta Vigo, Lamine Yamal a raté la fin de saison du FC Barcelone. Désormais, la priorité du crack espagnol est d’être de retour à temps pour la Coupe du monde organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique (11 juin-19 juillet). Il y a quelques jours, le site The Athletic révélait que le joueur de 18 ans ne devrait pas être remis à temps pour l’entrée en lice de la Roja contre le Cap-Vert le 15 juin et restait très incertain pour la deuxième rencontre face à l'Arabie saoudite le 21 juin.

« Tout le monde sera prêt pour le premier ou le deuxième match » Ce lundi, Luis de la Fuente a dévoilé sa liste pour le Mondial sur laquelle figure Lamine Yamal. Mais verrons-nous l’attaquant du FC Barcelone dès le premier match de l’Espagne ? « Tout le monde sera prêt pour le premier ou le deuxième match », a répondu le sélectionneur, laissant ainsi planer le doute. « Nous sommes très sereins, a-t-il ajouté au sujet de l’état de ses joueurs. Si tout se passe bien, nous devrions pouvoir compter sur la quasi-totalité de l'effectif dès le début. Nous sommes en coordination avec les staffs médicaux des clubs. Ils seront prêts pour le premier match et en pleine forme. »