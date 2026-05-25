Luis Enrique devrait bientôt prolonger au PSG : Ousmane Dembélé passe un message !

Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2027, Luis Enrique devrait prochainement prolonger son contrat, pour le plus grand bonheur d’Ousmane Dembélé. Interrogé par M6 à quelques jours de la finale de la Ligue des champions, le Ballon d’Or s’est enflammé pour l’entraîneur espagnol.
Arrivé dans la capitale en 2023, Luis Enrique restera à jamais dans l’histoire du PSG pour avoir été le premier entraîneur à décrocher la Ligue des champions. Une performance que l’Espagnol pourrait réitérer ce week-end, le club de la capitale défiant Arsenal en finale ce samedi à Budapest (18h). Avant le choc, Ousmane Dembélé a répondu aux questions de M6, évoquant notamment son entraîneur au PSG.
« On espère qu’il va rester très longtemps au PSG »
« Luis Enrique, sa recette ? On ne peut pas la dire (rire). C’est un entraîneur de haut niveau. On l’a vu au FC Barcelone et maintenant au PSG. C’est un coach qui a une idée claire et il essaie de la transmettre à toutes ses équipes. Il a beaucoup d’énergie, vous le voyez en conférence de presse. C’est un très bon entraîneur, il est exceptionnel et on espère qu’il va rester très longtemps au PSG », a confié Ousmane Dembélé.
Bientôt la prolongation
L’avenir de Luis Enrique fait peu de doute. Alors que son contrat court jusqu’en 2027, l’ancien du Barça devrait prolonger jusqu’en juin 2030. Dernièrement, le journaliste Fabrizio Romano indiquait qu’un accord devrait être ficelé juste après la finale de la Ligue des Champions contre les Gunners. « Depuis le 1er jour j’ai eu le soutien du président, des fans. Après, si on fait le même exercice avec la presse c’est différent… Mais j’aime ça. La vie d’entraîneur est dure mais ce que j’aime le plus dans ce métier, c’est cette capacité de rendre les supporters parisiens heureux », confiait-il au début du mois concernant sa situation au PSG.