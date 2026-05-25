Luis Enrique devrait bientôt prolonger au PSG : Ousmane Dembélé passe un message !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2027, Luis Enrique devrait prochainement prolonger son contrat, pour le plus grand bonheur d’Ousmane Dembélé. Interrogé par M6 à quelques jours de la finale de la Ligue des champions, le Ballon d’Or s’est enflammé pour l’entraîneur espagnol.

Arrivé dans la capitale en 2023, Luis Enrique restera à jamais dans l’histoire du PSG pour avoir été le premier entraîneur à décrocher la Ligue des champions. Une performance que l’Espagnol pourrait réitérer ce week-end, le club de la capitale défiant Arsenal en finale ce samedi à Budapest (18h). Avant le choc, Ousmane Dembélé a répondu aux questions de M6, évoquant notamment son entraîneur au PSG.

« On espère qu’il va rester très longtemps au PSG » « Luis Enrique, sa recette ? On ne peut pas la dire (rire). C’est un entraîneur de haut niveau. On l’a vu au FC Barcelone et maintenant au PSG. C’est un coach qui a une idée claire et il essaie de la transmettre à toutes ses équipes. Il a beaucoup d’énergie, vous le voyez en conférence de presse. C’est un très bon entraîneur, il est exceptionnel et on espère qu’il va rester très longtemps au PSG », a confié Ousmane Dembélé.