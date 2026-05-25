Julian Alvarez veut quitter l’Atlético de Madrid : Le PSG connait le prix à payer pour l’acheter !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd’hui à l’Atlético de Madrid, Julian Alvarez pourrait ne pas s’éterniser chez les Colchoneros. En effet, à l’approche du mercato estival, il est de plus en plus question d’un transfert de l’Argentin, visé notamment par le PSG ou encore Barcelone. D’ailleurs, Alvarez serait plus que jamais décidé à quitter Madrid cet été, mais voilà que les Colchoneros ne braderont pas le joueur de Diego Simeone.

Cet été, Julian Alvarez pourrait bien être l’un des joueurs qui vont animer le marché des transferts. Si l’Argentin a fait le bonheur de l’Atlético de Madrid cette saison, voilà que son avenir pourrait s’écrire dans un nouveau club. Sous contrat jusqu’en 2028 avec les Colchoneros, l’attaquant de 26 ans pourrait donc aller voir ailleurs alors qu’on parle d’un intérêt du PSG, du FC Barcelone ou encore d’Arsenal pour Julian Alvarez. Toutefois, pour se l’offrir, il faudra sortir le chéquier…

Julian Alvarez prêt à quitter l’Atlético de Madrid Julian Alvarez a peut-être un contrat jusqu’en 2028 et une clause libératoire à 500M€, son aventure avec l’Atlético de Madrid pourrait bien toucher à sa fin. Ce lundi, Marca fait savoir que le joueur de Diego Simeone aurait refusé un nouveau contrat avec les Colchoneros avec à la clé un salaire annuel de 10M€. En effet, Alvarez s’imaginerait plutôt poursuivre sa carrière ailleurs, dans un plus grand projet, notamment au FC Barcelone. Le club catalan aurait donc les faveurs de l’Argentin. Mais a-t-il pour autant les capacités financières pour assumer un tel transfert ?