Mercato : Pierre Sage confirme des «contacts» pour quitter le RC Lens

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Grand artisan de la saison historique du RC Lens, Pierre Sage n’écarte toujours pas la possibilité de voguer vers d’autres horizons. Invité du Canal Football Club ce dimanche soir, l’entraîneur de 47 ans a d’ailleurs reconnu l’existence de contacts pour un départ à l’étranger.

Après avoir marqué l’histoire du RC Lens en remportant une première Coupe de France au terme d’une saison fantastique, Pierre Sage sera-t-il toujours sur le banc du stade Bollaert-Delelis pour disputer la Ligue des champions à la rentrée ? À entendre le principal intéressé, ce scénario reste privilégié, mais n’est pas gravé dans le marbre. Présent sur le plateau du Canal Football Club, Pierre Sage a encore laissé planer le doute sur la question.

« Pour l’instant, ma tête est à Lens, même si certains espèrent me la faire tourner ailleurs » « Les choses que je vis en ce moment sont assez perturbantes. Je ne les avais pas anticipées du tout. Je suis dans un club extraordinaire. Après, c’est le mois de juin qui va déterminer toutes ces choses-là. Pour l’instant, ma tête est à Lens, même si certains espèrent me la faire tourner ailleurs », a indiqué l’entraîneur des Sang et Or, qui avait pourtant, quelques heures plus tôt dans l’émission Téléfoot, répondu « oui » à la question « serez-vous l’entraîneur de la saison prochaine ? »