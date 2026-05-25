Mercato : Pierre Sage confirme des «contacts» pour quitter le RC Lens

Grand artisan de la saison historique du RC Lens, Pierre Sage n’écarte toujours pas la possibilité de voguer vers d’autres horizons. Invité du Canal Football Club ce dimanche soir, l’entraîneur de 47 ans a d’ailleurs reconnu l’existence de contacts pour un départ à l’étranger.
Après avoir marqué l’histoire du RC Lens en remportant une première Coupe de France au terme d’une saison fantastique, Pierre Sage sera-t-il toujours sur le banc du stade Bollaert-Delelis pour disputer la Ligue des champions à la rentrée ? À entendre le principal intéressé, ce scénario reste privilégié, mais n’est pas gravé dans le marbre. Présent sur le plateau du Canal Football Club, Pierre Sage a encore laissé planer le doute sur la question.
« Pour l’instant, ma tête est à Lens, même si certains espèrent me la faire tourner ailleurs »
« Les choses que je vis en ce moment sont assez perturbantes. Je ne les avais pas anticipées du tout. Je suis dans un club extraordinaire. Après, c’est le mois de juin qui va déterminer toutes ces choses-là. Pour l’instant, ma tête est à Lens, même si certains espèrent me la faire tourner ailleurs », a indiqué l’entraîneur des Sang et Or, qui avait pourtant, quelques heures plus tôt dans l’émission Téléfoot, répondu « oui » à la question « serez-vous l’entraîneur de la saison prochaine ? »
« Il y a eu des contacts avec des clubs ceux dont le nom revient souvent »
Convoité notamment par Crystal Palace, Pierre Sage a reconnu qu’il ne manquait pas de sollicitation. « Il y a eu des contacts avec des clubs ceux dont le nom revient souvent, d’autres aussi et pour l’instant c’est difficile de traiter tout ça », a-t-il reconnu. Après la victoire en Coupe de France, le président Joseph Oughourlian avait été clair sur ce dossier : « Je pense que Pierre va continuer avec le club. Maintenant, Pierre, comme n’importe quel joueur du Racing Club de Lens, ce sont des gens qui sont aujourd’hui très convoités. Et nous, les gens savent qu’on ne fera pas de folies et qu’on ne se mettra pas à payer des salaires qui ne correspondent pas à ce qu’on s’est fixé au niveau du club. »