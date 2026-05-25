Gonçalo Ramos va quitter le PSG : On en sait plus sur son prochain club ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Attaquant du PSG et sous contrat jusqu’en 2028, Gonçalo Ramos pourrait toutefois ne plus être là d’ici quelques semaines. En effet, alors que le mercato estival ouvrira prochainement ses portes, le Portugais pourrait en profiter pour quitter Paris et aller chercher du temps de jeu ailleurs. Mais où rebondira Ramos ? On en sait plus à ce sujet.

Au PSG, la concurrence est rude, surtout dans le secteur offensif, et ce n’est pas Gonçalo Ramos qui dira le contraire. Passant derrière Ousmane Dembélé, Désiré Doué et compagnie, l’attaquant portugais doit se contenter de quelques miettes seulement. Pas forcément dans les plans de Luis Enrique, le Parisien pourrait donc chercher à aller gratter du temps de jeu ailleurs la saison prochaine. « Il pourrait être sur le départ, il pourrait quitter le PSG cet été. Je comprends que ça a déjà commencé à bouger autour de Ramos », a annoncé Fabrizio Romano sur sa chaine Youtube.

« Il veut être une partie importante du projet de son prochain club » N’étant visiblement pas satisfait de sa situation au PSG, Gonçalo Ramos pourrait donc aller trouver son bonheur loin du club de la capitale. « Actuellement, évidemment, l’intention est sur la finale de la Ligue des Champions. Ramos est un professionnel fantastique. Il n’a jamais créé de problème. Il a été sur le banc plusieurs fois au PSG dans les grands matchs, mais il s’est toujours bien comporté. Ramos est très apprécié au PSG, mais ce que je comprends c’est que maintenant, il veut jouer. Il veut être une partie importante du projet de son prochain club », a poursuivi le journaliste italien.