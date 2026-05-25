Vente OM : Un journaliste marseillais confirme la volonté de Frank McCourt… «à un détail près et non des moindres» 

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors que ça va bientôt faire 10 ans que Frank McCourt est à la tête de l’OM, les rumeurs ne cessent d’apparaitre à propos de la vente du club phocéen. Pourtant, malgré toutes ces discussions, l’Américain a continué de répéter sa volonté de rester à Marseille. Si ça n’a pas définitivement mis un terme au feuilleton de la VenteOM, McCourt camperait sur ses positions… ayant toutefois ouvert une petite porte.

Du côté de l’OM, on s’apprête à repartir sur un nouveau cycle. Il y a quelques semaines maintenant, le club phocéen présentait son futur président en la personne de Stéphane Richard. Prochainement, c’est un directeur sportif qui débarquera à Marseille pour remplacer Medhi Benatia tandis qu’un nouvel entraîneur serait également attendu pour prendre la place d’Habib Beye. Quid également de Frank McCourt ? Aujourd’hui, l’Américain est le propriétaire de l’OM. Présent depuis 10 ans maintenant, le patron marseillais voit pourtant sa place régulièrement être remise en question avec ce feuilleton de la VenteOM.

« Sa famille et lui sont des bâtisseurs, ils sont là pour longtemps » Si Frank McCourt est donc aujourd’hui le propriétaire de l’OM, les rumeurs se multiplient pourtant concernant une potentielle vente du club phocéen. Le fait est que l’Américain, comme il l’a souvent répété, n’a pas l’intention de partir. Une envie confirmée par Alexandre Jacquin à l’occasion de son édito pour La Provence : « Le hashtag VenteOM, fantasme de nombreux supporters et mirage infernal, est réapparu sur les réseaux sociaux ces derniers temps. A ce jour, Frank McCourt n’a pourtant pas (encore ?) prévu de céder le club marseillais, acheté voilà bientôt une décennie à Margarita Louis-Dreyfus. Le discours officiel n’a pas changé : sa famille et lui sont des bâtisseurs, ils sont là pour longtemps ».