Equipe de France : Pierre Sage en est certain, Didier Deschamps a fait une erreur de casting pour la Coupe du monde

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Dans un peu moins de deux semaines, la Coupe du monde reprendra ses droits. A partir du 11 juin et jusqu'au 19 juillet, les 48 sélections qualifiées tenteront de soulever le Saint-Graal au MetLife Stadium. C'est entre autres le cas de l'équipe de France, finaliste malheureuse de la dernière édition. Mais Didier Deschamps a fait une erreur de sélection d'après Pierre Sage.

Le jeudi 14 mai dernier, Didier Deschamps communiquait sa traditionnelle liste des 26 joueurs sélectionnés pour représenter l'équipe de France à la Coupe du monde. Du 11 juin au 19 juillet prochain, les Bleus tenteront d'aller chercher une troisième étoile mondiale pour la dernière danse de Deschamps. Après quatorze années de service, Deschamps raccrochera son costume de sélectionneur au terme de la plus belle compétition de sélections sur le sol américain.

Didier Deschamps décide de ne pas compter sur Florian Thauvin pour le Mondial, une erreur selon Pierre Sage Le capitaine Kylian Mbappé, le Ballon d'or Ousmane Dembélé, le Golden Boy Désiré Doué, Michael Olise, Rayan Cherki, Maghnes Akliouche, Marcus Thuram, Bradley Barcola et Jean-Philippe Mateta sont les attaquants retenus par Didier Deschamps pour son dernier Mondial sur le banc de touche de l'équipe de France. Pas de Florian Thauvin dans cette liste qui avait pourtant pris part aux rassemblements d'octobre et de novembre dernier avec le groupe entraîné par Deschamps.