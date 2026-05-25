Equipe de France : Pierre Sage en est certain, Didier Deschamps a fait une erreur de casting pour la Coupe du monde

Dans un peu moins de deux semaines, la Coupe du monde reprendra ses droits. A partir du 11 juin et jusqu'au 19 juillet, les 48 sélections qualifiées tenteront de soulever le Saint-Graal au MetLife Stadium. C'est entre autres le cas de l'équipe de France, finaliste malheureuse de la dernière édition. Mais Didier Deschamps a fait une erreur de sélection d'après Pierre Sage.
Le jeudi 14 mai dernier, Didier Deschamps communiquait sa traditionnelle liste des 26 joueurs sélectionnés pour représenter l'équipe de France à la Coupe du monde. Du 11 juin au 19 juillet prochain, les Bleus tenteront d'aller chercher une troisième étoile mondiale pour la dernière danse de Deschamps. Après quatorze années de service, Deschamps raccrochera son costume de sélectionneur au terme de la plus belle compétition de sélections sur le sol américain.
Didier Deschamps décide de ne pas compter sur Florian Thauvin pour le Mondial, une erreur selon Pierre Sage
Le capitaine Kylian Mbappé, le Ballon d'or Ousmane Dembélé, le Golden Boy Désiré Doué, Michael Olise, Rayan Cherki, Maghnes Akliouche, Marcus Thuram, Bradley Barcola et Jean-Philippe Mateta sont les attaquants retenus par Didier Deschamps pour son dernier Mondial sur le banc de touche de l'équipe de France. Pas de Florian Thauvin dans cette liste qui avait pourtant pris part aux rassemblements d'octobre et de novembre dernier avec le groupe entraîné par Deschamps.
«Si vous aviez été Didier Deschamps, est-ce que vous l'auriez emmené à la Coupe du monde Florian Thauvin ? Oui»
Membre de l'équipe type de la Ligue 1, Florian Thauvin regardera le Mondial de son canapé. Le premier buteur de la finale de Coupe de France remportée par le RC Lens vendredi soir contre l'OGC Nice (3-1) aurait dû être du voyage selon son entraîneur. Invité de l'émission dominicale de TF1 : Téléfoot, Pierre Sage a accepté de répondre aux questions du journaliste Thomas Mekhiche et sa rubrique du "Oui/Non". « Si vous aviez été Didier Deschamps, est-ce que vous l'auriez emmené à la Coupe du monde Florian Thauvin ? Oui ». Le meilleur entraîneur de Ligue 1, élu aux Trophées UNFP avec un trophée remis par Didier Deschamps en personne, assure que le sélectionneur a commis une petite erreur de casting en ne sélectionnant pas Thauvin.