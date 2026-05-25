Nouvel entraîneur à l'OM : Un coach répond à la proposition de Walid Acherchour !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Après le FC Barcelone et plus récemment l'Athletic Bilbao, Ernesto Valverde à l'OM ? C'est l'idée émise par Walid Acherchour jeudi soir sur la fréquence radio de RMC. Pendant l'émission Génération After, le journaliste du média et du Winamax FC a déroulé le tapis rouge de l'OM à Valverde qui a annoncé son départ de l'Athletic Bilbao... mais pas pour prendre les rênes de l'équipe première de l'Olympique de Marseille.

Qui pour remplacer Habib Beye ? Nommé au pied levé au mois de février afin de pallier le départ de Roberto De Zerbi, l'ancien capitaine de l'OM serait susceptible de ne pas avoir la possibilité d'honorer son contrat courant jusqu'en juin 2027 avec le club marseillais. La faute à des résultats jugés insuffisants par les décideurs de l'Olympique de Marseille qui ne sont plus là. Medhi Benatia sera remplacé par Grégory Lorenzi aux commandes de la section sportive et Stéphane Richard a déjà été officiellement nommé pour succéder à Pablo Longoria.

«J'ai une short-list : Ernesto Valverde de Bilbao qu'on a connu au Barça» Pour ce qui est du poste de coach, Bruno Genesio et Christophe Galtier sont pressentis pour prendre la suite. Lors d'un débat animé sur les ondes de RMC pour l'émission Génération After jeudi soir, Walid Acherchour a proposé plusieurs noms aux dirigeants de l'OM. Unai Emery sur le ton de la blague après sa cinquième Ligue Europa remportée, mais plus sérieusement Ernesto Valverde et Walid Regragui. « Mon rêve du côté de l'Olympique de Marseille, c'est de voir Unai Emery dans une saison d'Europa League aussi. C'est impossible. J'ai une short-list : Ernesto Valverde de Bilbao qu'on a connu au Barça. Tu ne peux pas aller que sur Genesio. Quand on essaie d'étudier une piste d'entraîneur, il faut avoir plusieurs possibilités. Il y en a une autre, c'est Walid Regragui ».