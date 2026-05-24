«Beaucoup de choses ont été dites…» : Rulli lâche ses vérités après la saison chaotique de l’OM

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Comme d’autres joueurs de l’OM avant lui, Geronimo Rulli a pris la parole sur ses réseaux sociaux pour dresser le bilan de cette saison éprouvante. Le portier argentin en a profité pour revenir sur les différentes rumeurs qui ont circulé sur le club au cours des derniers mois…

Encore une fois, cela va bouger sur la Canebière après la saison ratée de l’OM. En plus des résultats décevants et de certaines humiliations, plusieurs crises ont éclaté en interne. Sur Instagram, Geronimo Rulli, dont l’avenir s’écrit en pointillé, a dressé le bilan de cette année mouvementée et en a profité pour revenir sur les nombreuses « choses » qui ont été dites sur le club.

« La conscience tranquille d’avoir tout donné, à chaque entraînement, à chaque match » « La saison est terminée. Ce fut une année pleine de défis, une véritable montagne russe, où parfois nous avons été à la hauteur, et d’autres fois moins. J’ai pris quelques jours pour prendre du recul avant d’écrire ces mots. Sur le plan personnel, je termine cette saison avec la conscience tranquille d’avoir tout donné, à chaque entraînement, à chaque match, avec mes qualités et mes défauts », a écrit le portier argentin de l’OM sur son compte Instagram.