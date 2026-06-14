PSG/Arsenal : Le malaise confirmé par Zaïre-Emery après la décision de Luis Enrique

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le 30 mai dernier, le PSG rentrait dans l’histoire du football en remportant une deuxième Ligue des Champions consécutive. Vainqueur d’Arsenal aux tirs au but, le club de la capitale a conservé sa couronne. Pour cette finale, Luis Enrique avait décidé de démarrer avec Warren Zaïre-Emery sur le banc de touche. Un choix terrible pour l’international français qui était en grande forme. Et WZE ne l’a pas caché, être remplaçant ne lui a clairement pas plu.

Cette saison, Warren Zaïre-Emery aura été le joueur le plus utilisé au PSG. S’il a connu un début d’exercice très compliqué, le Français a réussi à bien revenir et a réalisé des derniers mois impressionnants. Que ce soit au milieu de terrain ou comme arrière droit, WZE a mouillé le maillot et rendu de précieux services à Luis Enrique. Mais que ça a été cruel pour lui en finale de la Ligue des Champions. Malgré ce qu’il avait pu montrer, Zaïre-Emery avait débuté la rencontre face à Arsenal sur le banc de touche. Un choix de l’entraineur du PSG forcément difficile à digérer…

« C'est toujours frustrant de ne pas jouer » En conférence de presse ce samedi soir aux Etats-Unis, où il est pour disputer la Coupe du monde avec l’équipe de France, Warren Zaïre-Emery est revenu sur cette finale de la Ligue des Champions débutée comme remplaçant. C’est ainsi que le milieu de terrain du PSG a fait savoir : « Pour la journée du 30 mai, vous savez, c'est toujours frustrant de ne pas jouer, d'être sur le banc. Mais c'est le choix du coach. Quand on voit qu'on gagne, que tout le monde est content, c'est un plaisir. J'ai pris du plaisir à entrer ».