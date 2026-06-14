PSG/Arsenal : Le malaise confirmé par Zaïre-Emery après la décision de Luis Enrique

Le 30 mai dernier, le PSG rentrait dans l’histoire du football en remportant une deuxième Ligue des Champions consécutive. Vainqueur d’Arsenal aux tirs au but, le club de la capitale a conservé sa couronne. Pour cette finale, Luis Enrique avait décidé de démarrer avec Warren Zaïre-Emery sur le banc de touche. Un choix terrible pour l’international français qui était en grande forme. Et WZE ne l’a pas caché, être remplaçant ne lui a clairement pas plu.
Cette saison, Warren Zaïre-Emery aura été le joueur le plus utilisé au PSG. S’il a connu un début d’exercice très compliqué, le Français a réussi à bien revenir et a réalisé des derniers mois impressionnants. Que ce soit au milieu de terrain ou comme arrière droit, WZE a mouillé le maillot et rendu de précieux services à Luis Enrique. Mais que ça a été cruel pour lui en finale de la Ligue des Champions. Malgré ce qu’il avait pu montrer, Zaïre-Emery avait débuté la rencontre face à Arsenal sur le banc de touche. Un choix de l’entraineur du PSG forcément difficile à digérer…
« C'est toujours frustrant de ne pas jouer »
En conférence de presse ce samedi soir aux Etats-Unis, où il est pour disputer la Coupe du monde avec l’équipe de France, Warren Zaïre-Emery est revenu sur cette finale de la Ligue des Champions débutée comme remplaçant. C’est ainsi que le milieu de terrain du PSG a fait savoir : « Pour la journée du 30 mai, vous savez, c'est toujours frustrant de ne pas jouer, d'être sur le banc. Mais c'est le choix du coach. Quand on voit qu'on gagne, que tout le monde est content, c'est un plaisir. J'ai pris du plaisir à entrer ».
« C'est les choix du coach, on peut pas lui en vouloir »
Luis Enrique avait ainsi décidé de se passer de Warren Zaïre-Emery au coup d’envoi, reconnaissant par la suite que le Français « méritait de jouer cette finale ». Un mea culpa de l’entraîneur du PSG à propos duquel WZE a également confié : « A 16h, on savait la composition, Luis Enrique ne vient jamais nous dire avant. C'est une bonne chose, ça permet de garder tout le monde concentré à l'entraînement. J'ai vu ses mots, ça m'a fait très plaisir. C'est les choix du coach, on peut pas lui en vouloir. Il aura toujours des décisions à prendre. Le plus important c'est d'avoir gagné cette 2e Ligue des champions et d'avoir fêté le titre tous ensemble ».