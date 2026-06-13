PSG - «Un peu frustré» : Mis de côté contre Arsenal, Zaïre-Emery répond à Luis Enrique

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Absent du onze pour la finale de la Ligue des champions contre Arsenal (1-1, 4-3 tab), Warren Zaïre-Emery était entré en jeu durant la prolongation. Dans un entretien accordé à Téléfoot, le milieu de terrain formé au PSG reconnaît sa frustration au moment d'apprendre la décision de Luis Enrique.

Joueur le plus utilisé de la saison au PSG, Warren Zaïre-Emery a débuté la finale de la Ligue des champions contre Arsenal (1-1, 4-3 tab) sur le banc de touche, Luis Enrique préférant aligner Vitinha, Joao Neves et Fabian Ruiz dans l’entrejeu. Le titi du PSG avait dû attendre la 95e minute pour entrer en jeu et disputer la quasi-totalité de la prolongation. Interrogé par Téléfoot, l’international français reconnaît avoir été frustré par la décision de son entraîneur.

« C’est vrai que sur le moment, j’étais un peu frustré » « Ce sont les choix du coach, c’est sa formule, on ne peut pas lui en vouloir, confie le milieu du PSG. Il a gagné, donc c’est comme ça. C’est vrai que sur le moment, j’étais un peu frustré mais quand on voit l’équipe qui gagne, que tout se passe bien, on ne peut qu’être content. J’ai pris du plaisir à rentrer sur le terrain et jouer pour cette équipe ». Une frustration comprise par Kylian Mbappé, partenaire de Warren Zaïre-Emery en équipe de France. « Cette année, il fait une super saison, salue l’attaquant du Real Madrid auprès de L'Équipe. Malheureusement, il ne débute pas la finale (de Ligue des champions) car le onze, c'est le onze. Mais il aurait mérité de la débuter. Il a été avec Vitinha le joueur du PSG le plus régulier en Ligue 1. »