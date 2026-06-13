«Je devais signer au PSG» : La scène amusante entre Ninho et Ousmane Dembélé

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

La connexion entre Ousmane Dembélé et Ninho a pris de l'ampleur ces derniers temps. Au point où les deux égéries d'Adidas ont été réunies pour une entrevue commune avec Billboard avant le coup d'envoi de la Coupe du monde. L'occasion pour Dembélé et Ninho de se lancer dans un moment de confessions. Explications.

Ousmane Dembélé et Ninho se sont retrouvés dans le cadre d'une interview conjointe avec Billboard. Les deux égéries de la marque Adidas se vouent un profond respect pour leurs carrières respectives. Il n'y a qu'à écouter certains titres du rappeur d'Evry ou témoigner de quelques Stories Instagram de l'attaquant du PSG qui s'était rendu à l'une des deux dates du Stade de France de Ninho en mai 2025.

«En équipe de France, tous les soirs, on écoute NI» Au cours de l'entrevue en question, Ousmane Dembélé a fait une confidence au sujet de Ninho et de son impact dans le vestiaire des Bleus lorsque les joueurs se retrouvent tous en sélection. « En équipe de France, tous les soirs, on écoute NI. Avec les Randal (ndlr Kolo Muani), Marcus (ndlr Thuram). De 22h après avoir mangé jusqu'à 4h du matin si on revient du match, ce n'est que NI. C'est notre artiste en sélection ».