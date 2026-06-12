Transfert de Barcola : Le PSG réagit enfin avec cette grande annonce !

Amadou Diawara

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2028, Bradley Barcola pourrait ne plus faire long feu au PSG. Alors qu'il aimerait jouer plus souvent à Paris, l'international français pourrait claquer la porte du Parc des Princes lors du prochain mercato estival. De son côté, le PSG ne compterait pas retenir son numéro 29 s'il désire partir.

Lors de l'été 2023, Bradley Barcola a signé au PSG. Grâce à une offre à hauteur de 45M€, le club de la capitale a fait plier la direction de l'OL. A son arrivée à Paris, Bradley Barcola a paraphé un bail de cinq saisons, soit jusqu'au 30 juin 2029. Et après avoir défendu les couleurs du PSG pendant trois ans, l'international français pourrait prendre le large lors du prochain mercato estival.

«On ne gardera que les joueurs très impliqués» Selon les informations de L'Equipe, Bradley Barcola ne serait pas certain de rester au PSG. Si les hautes sphères parisiennes ont lancé les négociations pour prolonger leur numéro 29 il y a plusieurs mois, les discussions n'avanceraient pas. Alors qu'il aimerait jouer davantage les rencontres qui comptent, Bradley Barcola serait frustré à Paris. Le PSG ne pouvant lui garantir d'exaucer son souhait. Si Luis Enrique, Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi comprennent la position du joueur, le club n'est pas vraiment fermé à une vente, alors que les négociations durent.