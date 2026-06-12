Mercato : Le PSG face à un sacré défi avec Bradley Barcola

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Bradley Barcola restera-t-il un joueur du PSG à l'issue du mercato estival ? Alors que le club de la capitale souhaite prolonger l'international français, des questions se posent quant à son avenir. Il ne faudrait pas exclure la possibilité que Barcola s'en aille et si tel était le cas, le PSG se retrouverait face à un sacré défi.

Aujourd'hui, Bradley Barcola est sous contrat jusqu'en 2028 avec le PSG. Au sein du club de la capitale, on souhaite d'ailleurs prolonger cet engagement. Mais un accord sera-t-il trouvé ? Alors que les discussions durent depuis un moment maintenant, l'avenir de l'international français pourrait bien s'écrire loin de Paris. En effet, Barcola pourrait être tenté d'aller chercher un poste de titulaire à l'étranger, n'étant que le numéro 4 au PSG. Un départ du Parisien cet été serait donc également une possibilité à ne pas écarter.

« Remplacer un garçon comme Bradley Barcola... » Malgré la volonté du PSG de le prolonger, Bradley Barcola pourrait donc faire ses valises. Il faudrait alors le remplacer si ça venait à arriver. Et à propos de la succession du Français, Fabrice Hawkins a souligné la complexité de la mission au micro de RMC : « La difficulté pour moi ça va être de remplacer Barcola si jamais il part. Ramos, Lee, ce sont des joueurs qui sont dans la rotation, qui n’ont pas montré un impact exceptionnel. Mais remplacer un garçon comme Bradley Barcola, s’il est amené à partir, ce qui n’est pas du tout acté au moment où on parle, ce serait vraiment un autre défi ».