Mercato : «Son agent est en contact étroit avec le PSG», ça bouge pour le transfert de Kolo Muani !

Axel Cornic

Recruté en 2023 pour la modique somme de 95M€, ce qui fait toujours de lui le troisième plus gros achat derrière Kylian Mbappé et Neymar, Randal Kolo Muani souhaite quitter le Paris Saint-Germain. Son prêt à Tottenham va bientôt se terminer et l’international français souhaiterait retrouver la Juventus, où il a déjà joué lors de la deuxième partie de la saison 2024/2025.

Décidément, les sessions de mercato se suivent et se ressemblent pour Randal Kolo Muani. Clairement pas dans les plans de Luis Enrique, l’attaquant français est toujours dans le viseur de la Juventus, qui après l’avoir raté l’été ainsi que l’hiver dernier semble décidée à rafler la mise.

« Concernant Kolo Muani, l'accord entre lui et la Juventus ne posera aucun problème » Cette fois, il y a la place à Turin pour Kolo Muani, puisque Dusan Vlahovic va partir à la fin de son contrat et Loïs Openda ainsi que Jonathan David semblent être poussés vers la sortie. Les médias italiens assurent qu’il est la grande priorité de la Juventus de Luciano Spalletti, qui devra toutefois trouver un terrain d’entente avec un PSG qui ne semble pas vouloir le brader. « Concernant Kolo Muani, l'accord entre lui et la Juventus ne posera aucun problème » a assuré tout récemment Matteo Moretto, sur YouTube.