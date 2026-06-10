OM - Bruno Genesio : L’improbable situation dans laquelle se retrouve Habib Beye

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Attendu depuis plusieurs semaines maintenant, le départ d’Habib Beye n’a pas toujours pas été officialisé par l’OM, qui dans le même temps a déjà trouvé son remplaçant en la personne de Bruno Genesio. Plus encore, le technicien sénégalais est toujours sans nouvelle du club et a même commencé à préparer la saison prochaine.

N’ayant pas atteint les deux objectifs qui lui avaient été fixés à son arrivée au mois de février, l’avenir d’Habib Beye ne faisait pas trop de doute, lui qui ne devrait plus être sur le banc de l’OM la saison prochaine. Mais cela fait plus d’un mois que l’exercice 2025-2026 est terminé et le technicien sénégalais est pour le moment toujours l’entraîneur de Marseille, avec un contrat qui court jusqu’en juin 2027.

L’OM n’a toujours pas informé Beye de son départ Dans le même temps, l’OM de son côté a trouvé son remplaçant en la personne de Bruno Genesio. Libre à la suite de son départ du LOSC, le technicien français âgé de 59 ans s’est entendu avec le club olympien pour un contrat de deux ans, plus une année supplémentaire en option. Une arrivée qui n’a toujours pas été officialisée, puisque la situation d’Habib Beye n’est pas réglée. Comme indiqué par RMC Sport, ce dernier n’a pas encore eu de nouvelle de l’OM concernant son avenir, bien que tout devrait s’accélérer prochainement.