PSG : L’annonce qui rassure en vue du mercato !

Amadou Diawara

Pour la saison 2025-2026, le PSG a recruté quatre joueurs au total : Lucas Chevalier, Illia Zabarnyi, Renato Marin et Dro Fernandez. Alors que le mercato estival débutera le 15 juin, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi devrait faire de nouveaux ajustements dans l'effectif de Luis Enrique. Et comme la DNCG l'a annoncé, le PSG ne sera pas freiné sur le plan financier.

Sacré en Ligue des Champions le 31 mai 2025, le PSG a refusé de faire des folies sur le mercato l'été dernier. En effet, le club de la capitale s'est contenté de faire quelques ajustements pour étoffer l'effectif de Luis Enrique. Plus précisément, l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi a recruté trois joueurs : Lucas Chevalier, Illia Zabarnyi et Renato Marin. Et au mois de janvier, le PSG a profité d'une opportunité de marché pour s'attacher les services de Dro Fernandez. Alors que le crack espagnol de 18 ans disposait d'une clause libératoire fixée à 6M€, le PSG a fait le nécessaire pour boucler son transfert. Pour ne pas irriter le FC Barcelone, Luis Campos a négocié une opération à hauteur de 8M€, et ce, même s'il pouvait lever unilatéralement l'option du joueur pour une somme inférieure.

Le PSG est passé devant la Commission de Contrôle des Clubs Professionnels La stratégie de recrutement du PSG a payé. En effet, le club rouge et bleu a remporté une deuxième Ligue des Champions de rang sans enflammer les deux dernières fenêtres de transferts. D'ailleurs, aucune recrue ne figurait dans le XI de départ de Luis Enrique lors de la finale face à Arsenal le 30 mai 2026.