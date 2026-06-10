Départ de Vinicius Jr : La décision qui va faire du bruit au Real Madrid !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le changement, c’est maintenant au Real Madrid. José Mourinho a hérité du poste d’entraîneur et semblerait être animé par la volonté d’effectuer un gros coup de balai dans le vestiaire. Un cas en particulier fait l’objet de diverses rumeurs dans la presse : Vinicius Jr. Le Brésilien aurait pris une grande décision pour l’année prochaine.

Les élections présidentielles au Real Madrid ont débouché sur la réélection de Florentino Pérez sur décision des socios merengue. José Mourinho a été élu entraîneur de la Casa Blanca, plusieurs joueurs seraient déjà jugés indésirables par The Special One à l’instar d’Eduardo Camavinga, de Rodrygo Goes et de Franco Mastantuono entre autres selon SPORT. Dans le sens des arrivées, en plus de Denzel Dumfries et d’Ibrahima Konaté, il est question d’une volonté de recruter Josko Gvardiol, Riccardo Calafiori ou encore Vitinha et Joao Neves bien que les deux milieux de terrain du PSG sont tout bonnement intouchable selon leur agent Joao Mendes qui s’est confié sur le sujet au journaliste Fabrizio Romano.

Entre le Real Madrid et Vinicius Jr, c’est le statu quo pour son contrat En parallèle, le feuilleton Vinicius Jr continue d’animer l’actualité mercato du Real Madrid. Et pour cause, le contrat de la star brésilienne du club arrive à expiration le 30 juin 2027. Et quand bien même le principal intéressé et le président Florentino Pérez aient signifié dans les médias leur envie commune de poursuivre cette collaboration entamée en 2018, Vinicius Jr aurait pris une décision qui risque de faire grand bruit de l’autre côté des Pyrénées.