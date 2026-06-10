Transfert à 92M€ : José Mourinho réclame un phénomène attendu par le PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Dimanche soir, Florentino Perez a été réélu à la tête du Real Madrid. Ce mercredi, le club madrilène devrait officiellement annoncer le retour de José Mourinho sur le banc. Et clairement, le technicien portugais souhaite rapidement boucler le transfert de Mateus Fernandes (West Ham), également convoité par le PSG. Explications.

Un gros retour se présage du côté du Real Madrid. D’après les dernières indiscrétions de la presse espagnole, le club madrilène devrait officiellement annoncer le retour de José Mourinho sur le banc ce mercredi. Treize ans après son départ, le « Special One » va donc de nouveau entraîner le club merengue. Et très clairement, le Portugais va chercher à attirer de beaux profils sur le mercato. L’une des pistes les plus chaudes du mercato madrilène mène actuellement à Mateus Fernandes.

Le Real Madrid veut absolument signer Mateus Fernandes Considéré comme très prometteur, le milieu de terrain de 21 ans devrait quitter West Ham dans les prochaines semaines. Si le PSG est également très intéressé par sa venue, Mateus Fernandes serait la priorité absolue de José Mourinho pour ce mercato estival à en croire les dernières révélations de AS. L’agent du jeune Portugais, Jorge Mendes, travaillerait actuellement d’arrache-pied afin de conclure l’opération, alors que pour rappel, les « Hammers », tout juste relégués en Championship, auraient fixé le prix de leur pépite à 92M€ pour cet été.