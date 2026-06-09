Mercato - José Mourinho réclame un joueur d’Arsenal : Le Real Madrid passe un coup de fil !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Real Madrid est en pleine reconstruction. En plus de José Mourinho qui a hérité du poste d’entraîneur laissé vacant par Alvaro Arbeloa, Denzel Dumfries et Ibrahima Konaté se sont déjà is d’accord avec le club merengue. The Special One aurait une autre idée recrutement en tête… du côté d’Arsenal avec une vieille connaissance : Riccardo Calafiori.

Riccardo Calafiori aura dû attendre sa deuxième saison à Arsenal pour remporter son premier trophée majeur avec les Gunners. Un titre qui a mis un terme à une attente de 22 ans chez les fervents supporters du club du nord de Londres. Cependant, au fil de cette campagne victorieuse de Premier League, Calafiori n’a pas été un titulaire indiscutable au poste de latéral gauche. De par les blessures et la concurrence de Piero Hincapié, l’Italien a voyagé entre le terrain et le banc des remplaçants.

José Mourinho souhaite retrouver Calafiori au Real Madrid José Mourinho a brièvement entraîné Riccardo Calafiori à la Roma avant que le défenseur italien poursuive sa carrière au Genoa, au FC Bâle puis à Bologne avant de briller à Arsenal. The Special One, qui va retrouver le Real Madrid 13 ans après son départ, semble être emballé par l’idée de renouer le contact avec Calafiori. C’est pourquoi, selon AS et le journaliste Gianluca Di Marzio, les dirigeants de la Casa Blanca seraient déjà passés à l’action en coulisses.