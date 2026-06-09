Mercato - José Mourinho réclame un joueur d’Arsenal : Le Real Madrid passe un coup de fil !

Le Real Madrid est en pleine reconstruction. En plus de José Mourinho qui a hérité du poste d’entraîneur laissé vacant par Alvaro Arbeloa, Denzel Dumfries et Ibrahima Konaté se sont déjà is d’accord avec le club merengue. The Special One aurait une autre idée recrutement en tête… du côté d’Arsenal avec une vieille connaissance : Riccardo Calafiori.
Riccardo Calafiori aura dû attendre sa deuxième saison à Arsenal pour remporter son premier trophée majeur avec les Gunners. Un titre qui a mis un terme à une attente de 22 ans chez les fervents supporters du club du nord de Londres. Cependant, au fil de cette campagne victorieuse de Premier League, Calafiori n’a pas été un titulaire indiscutable au poste de latéral gauche. De par les blessures et la concurrence de Piero Hincapié, l’Italien a voyagé entre le terrain et le banc des remplaçants.
José Mourinho souhaite retrouver Calafiori au Real Madrid
José Mourinho a brièvement entraîné Riccardo Calafiori à la Roma avant que le défenseur italien poursuive sa carrière au Genoa, au FC Bâle puis à Bologne avant de briller à Arsenal. The Special One, qui va retrouver le Real Madrid 13 ans après son départ, semble être emballé par l’idée de renouer le contact avec Calafiori. C’est pourquoi, selon AS et le journaliste Gianluca Di Marzio, les dirigeants de la Casa Blanca seraient déjà passés à l’action en coulisses.
Le Real Madrid a pris son téléphone pour un transfert
En marge du mercato estival qui reprendra officiellement ses droits le 15 juin prochain avant de fermer ses portes le 1er septembre, le Real Madrid aurait contacté les parties concernées dans le cadre de poser la première pierre d’un éventuel transfert de Riccardo Calafiori d’Arsenal vers le Real Madrid. Le polyvalent défenseur italien de 24 ans pourrait susciter de nouvelles discussions entre les acteurs du dossier puisque le pensionnaire de Liga aimerait tester la détermination du champion d’Angleterre à conserver Calafiori pendant le mercato.