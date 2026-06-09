Mercato : Manchester City s’active pour une grosse signature !

Amadou Diawara

Si Pep Guardiola a fait ses adieux à Manchester City, Josko Gvardiol ne devrait pas faire ses valises de si tôt. Alors que son numéro 24 ans sera en fin de contrat le 30 juin 2028, les Citizens souhaiteraient le prolonger dans un avenir proche. D'ailleurs, les négociations auraient déjà débuté.

Après avoir fait le plus grand bonheur du FC Barcelone et du Bayern, Pep Guardiola a posé ses valises à Manchester le 1er juillet 2016. Et après 10 années de règnes chez les Citizens, le coach espagnol a décidé de prendre le large. Si son contrat se terminait le 30 juin 2027, Pep Guardiola vient de terminer sa dernière saison à l'Etihad Stadium. Lors de ses adieux, le coach de 55 ans était particulièrement ému.

Gvardiol négocie une prolongation avec Manchester City « Je suis tellement nerveux. Pourquoi m'aimez-vous autant ? Pourquoi me faites-vous ça ? Je n'aurais jamais pu imaginer une telle quantité d'amour. Cela a été un immense honneur d'entraîner un tel club. Les joueurs savent que je continuerai à les surveiller ! Ils savent qu'ils ont la grande responsabilité d'entretenir ces standards, et c'est pour ça qu'ils continuent encore et encore à se battre. Ce sera toujours ma maison ici et si vous me croisez, venez me voir et m'enlacer ! », a confié Pep Guardiola lors de ses adieux à Manchester City.