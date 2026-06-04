Manchester City : «Guardiola a voulu démissionner 100 fois», l’incroyable révélation sur son départ

Entre Manchester City et Pep Guardiola, l’histoire est tout bonnement légendaire. 100 points en 2017/2018 en Premier League, une domination presque sans partage du championnat d’Angleterre, la première Ligue des champions de l’histoire du club, une révolution du jeu prôné outre-Manche… Guardiola a laissé une marque indélébile lors de son passage de 10 ans qui a pris fin au printemps. Mais l’aventure de l’Espagnol aurait pu s’arrêter pas moins de 100 fois.
10 saisons pour 20 trophées. La décennie de Pep Guardiola à Manchester City restera gravée dans les annales. Le coach espagnol a offert la seule et unique Ligue des champions aux Skyblues en 2023 grâce à une victoire en finale contre l’Inter (1-0). De plus, il a offert cinq Coupes de la Ligue, trois Community Shield, trois FA Cup et surtout six Premier League aux supporters du voisin de Manchester United. Une légende incontestée et incontestable du football anglais.
«Au cours de ces dix dernières années, nous avons connu beaucoup de hauts et quelques bas»
Et ce palmarès, Pep Guardiola aurait pu ne jamais le bâtir jusqu’au bout si Khaldoon Al Mubarak ne l’avait pas empêché à de multiples reprises de quitter ses fonctions d’entraîneur des Citizens. Lors de la traditionnelle interview de fin de saison accordée aux médias de Manchester City, le président du club mancunien a profité de l’actualité du moment à Manchester, à savoir le départ de Pep Guardiola, pour raconter une anecdote assez folle sur sa collaboration avec l’Espagnol.
« Je dirais qu’il est bien plus que le simple manager du club, pour moi, c’est un ami. Nous sommes des amis proches. Et je dirais, même si je ne sais pas s’il l’admettra, que je me considère comme son psy. J’ai dû l’aider au fil des ans. Pas dans les bons moments — les bons moments, c’est facile — c’est toujours dans les moments difficiles. Et inévitablement, au cours de ces dix dernières années, nous avons connu beaucoup de hauts et quelques bas. Et dans les bas, il a dû démissionner une centaine de fois au cours de ces dix années, juste pour que vous le sachiez, pour la petite histoire ».
«Je savais que cette fois, il était vraiment décidé»
Pep Guardiola, ou du moins la relation dont il disposait avec Khaldoon Al Mubarak, a permis au président de Manchester City de se remémorer une histoire mondialement connue. Mais après 10 années de service, Al Mubarak savait que c’était le chant du cygne pour Guardiola. « Il y a cette histoire que vous connaissez tous, “Le garçon qui criait au loup”. Dans le cas de Pep, quand il dit “j’arrête”, ça ne veut pas dire qu’il arrête. Il ne faut pas le prendre au sérieux — il faut savoir le gérer. Il n’a jamais pensé qu’il resterait plus de quatre ans, puis plus de cinq ans. Donc, dans son esprit, même en quatrième et cinquième année, c’était toujours : ‘Bon, combien de temps encore ?’ Chaque fois qu’il démissionne ou qu’il pense que le moment est venu, je le convainc toujours de revenir, jusqu’au moment où je sais que c’est vraiment le moment — où c’est vraiment le moment où Pep décide que c’est fini. Je savais que cette fois, il était vraiment décidé ».