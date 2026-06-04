Manchester City : «Guardiola a voulu démissionner 100 fois», l’incroyable révélation sur son départ

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre Manchester City et Pep Guardiola, l’histoire est tout bonnement légendaire. 100 points en 2017/2018 en Premier League, une domination presque sans partage du championnat d’Angleterre, la première Ligue des champions de l’histoire du club, une révolution du jeu prôné outre-Manche… Guardiola a laissé une marque indélébile lors de son passage de 10 ans qui a pris fin au printemps. Mais l’aventure de l’Espagnol aurait pu s’arrêter pas moins de 100 fois.

10 saisons pour 20 trophées. La décennie de Pep Guardiola à Manchester City restera gravée dans les annales. Le coach espagnol a offert la seule et unique Ligue des champions aux Skyblues en 2023 grâce à une victoire en finale contre l’Inter (1-0). De plus, il a offert cinq Coupes de la Ligue, trois Community Shield, trois FA Cup et surtout six Premier League aux supporters du voisin de Manchester United. Une légende incontestée et incontestable du football anglais.

«Au cours de ces dix dernières années, nous avons connu beaucoup de hauts et quelques bas» Et ce palmarès, Pep Guardiola aurait pu ne jamais le bâtir jusqu’au bout si Khaldoon Al Mubarak ne l’avait pas empêché à de multiples reprises de quitter ses fonctions d’entraîneur des Citizens. Lors de la traditionnelle interview de fin de saison accordée aux médias de Manchester City, le président du club mancunien a profité de l’actualité du moment à Manchester, à savoir le départ de Pep Guardiola, pour raconter une anecdote assez folle sur sa collaboration avec l’Espagnol. « Je dirais qu’il est bien plus que le simple manager du club, pour moi, c’est un ami. Nous sommes des amis proches. Et je dirais, même si je ne sais pas s’il l’admettra, que je me considère comme son psy. J’ai dû l’aider au fil des ans. Pas dans les bons moments — les bons moments, c’est facile — c’est toujours dans les moments difficiles. Et inévitablement, au cours de ces dix dernières années, nous avons connu beaucoup de hauts et quelques bas. Et dans les bas, il a dû démissionner une centaine de fois au cours de ces dix années, juste pour que vous le sachiez, pour la petite histoire ».