Mercato : Transfert imminent, le PSG a trouvé son nouveau gardien !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain semble vouloir assurer ses arrières et l’avenir de la position de gardien de but l’équipe de Luis Enrique. Renato Marin s’était installé au PSG l’année dernière. Le portier de 19 ans devrait témoigner de la venue d’un autre jeune talent à ce poste en la personne d’Alessandro Longoni. C’est la tendance affichée dans la presse transalpine confirmée par L’Équipe.

Jamais deux sans trois ? Il y a deux ans, le Paris Saint-Germain signait un mercato qui a permis à l’équipe de Luis Enrique de rafler ses deux premières Ligues des champions coup sur coup. Joao Neves, Willian Pacho et Désiré Doué suivaient Matvey Safonov qui avait déposé ses valises en premier en provenance de Krasnodar. Le gardien russe est devenu incontournable cette saison dans la foulée du transfert de Gianluigi Donnarumma à Manchester City et des difficultés d’adaptation de Lucas Chevalier dans les buts du PSG.

Après Matvey Safonov et Renato Marin, un troisième gardien de suite recruté au PSG ? A l’été 2025, Luis Campos recrutait un autre gardien de but en la personne de Renato Marin. Le portier italo-brésilien de 19 ans quittait la Roma, son club formateur, pour rejoindre le Campus PSG en tant que troisième gardien. Bis repetita pour le mercato estival de cette année qui ouvrira ses portes le 15 juin prochain ? La presse transalpine fait état ces dernières heures d’un intérêt du Paris Saint-Germain afin de boucler la venue d’Alessandro Longoni.