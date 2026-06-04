Transfert au PSG : Eli Junior Kroupi annonce son club pour la saison prochaine !

Depuis la finale de la Ligue des champions remportée par le PSG samedi dernier et la déclaration de Luis Enrique sur le besoin de renforcer les lignes de l’effectif pendant le mercato, le feuilleton Eli Junior Kroupi anime l’actualité du Paris Saint-Germain. Néanmoins, le principal concerné y a peut-être mis fin pendant ses vacances.
La saison de la confirmation a été réussie pour Eli Junior Kroupi. Après avoir été élu meilleur joueur de Ligue 2, l’attaquant du FC Lorient a signé à Bournemouth pour 13M€. Un investissement gagnant pour le pensionnaire de Premier League qui a validé son billet pour la Ligue Europa. 13 buts dans l’élite du football anglais pour le jeune attaquant français avec notamment des réalisations face à Arsenal et Manchester City.
Avantage PSG pour Eli Junior Kroupi ?
Le moment idoine pour un transfert dans un club plus huppé ? Foot Mercato dévoilait en début de semaine qu’Arsenal, Manchester City, Chelsea, le Bayern Munich et le FC Barcelone seraient sur les rangs. Néanmoins, le Paris Saint-Germain disposerait d’un atout dans cette course à la signature d’Eli Junior Kroupi : la ferme volonté du joueur de porter la tunique du PSG. Ce qui serait même son rêve d’après FM. L’indemnité du transfert à 100M€ réclamée par Bournemouth pourrait cependant faire vaciller plus d’un prétendant.
«Je suis bien à Bournemouth. On joue l’Europe la saison prochaine, on va se préparer pour ça»
Et si Eli Junior Kroupi avait déjà scellé son avenir ? De passage en Cote d’Ivoire pour ses congés estivaux, l’attaquant des Cherries pourrait avoir annoncé sa continuité à Bournemouth si on lit entre les lignes de sa déclaration sur le compte TikTok de rezeus.dawawa. « La prochaine destination ? Pour l’instant je suis bien à Bournemouth. On joue l’Europe la saison prochaine, on va se préparer pour ça. Ça va être bien ». Reste à savoir si cela n’est qu’un discours de façade signé Kroupi ou bien un réel aveu sur la suite des opérations pour sa jeune carrière.