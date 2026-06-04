Transfert au PSG : Eli Junior Kroupi annonce son club pour la saison prochaine !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Depuis la finale de la Ligue des champions remportée par le PSG samedi dernier et la déclaration de Luis Enrique sur le besoin de renforcer les lignes de l’effectif pendant le mercato, le feuilleton Eli Junior Kroupi anime l’actualité du Paris Saint-Germain. Néanmoins, le principal concerné y a peut-être mis fin pendant ses vacances.

La saison de la confirmation a été réussie pour Eli Junior Kroupi. Après avoir été élu meilleur joueur de Ligue 2, l’attaquant du FC Lorient a signé à Bournemouth pour 13M€. Un investissement gagnant pour le pensionnaire de Premier League qui a validé son billet pour la Ligue Europa. 13 buts dans l’élite du football anglais pour le jeune attaquant français avec notamment des réalisations face à Arsenal et Manchester City.

Avantage PSG pour Eli Junior Kroupi ? Le moment idoine pour un transfert dans un club plus huppé ? Foot Mercato dévoilait en début de semaine qu’Arsenal, Manchester City, Chelsea, le Bayern Munich et le FC Barcelone seraient sur les rangs. Néanmoins, le Paris Saint-Germain disposerait d’un atout dans cette course à la signature d’Eli Junior Kroupi : la ferme volonté du joueur de porter la tunique du PSG. Ce qui serait même son rêve d’après FM. L’indemnité du transfert à 100M€ réclamée par Bournemouth pourrait cependant faire vaciller plus d’un prétendant.