Eli Junior Kroupi : Le PSG rate un coup de folie à 17M€ !

Pierrick Levallet

Le PSG risque de vivre un été animé sur le mercato. Le club de la capitale entendrait recruter pour régénérer l’effectif de Luis Enrique. Les dirigeants parisiens cibleraient ainsi Eli Junior Kroupi, qui a fait sensation avec Bournemouth cette saison. Seulement, les Rouge-et-Bleu ont raté un coup de folie avec l’attaquant de 19 ans avant qu’il ne débarque en Premier League.

Après avoir remporté sa seconde Ligue des champions consécutive, le PSG peut désormais se pencher sur son recrutement estival. Le club de la capitale voudrait offrir de nouvelles solutions à Luis Enrique pour la saison prochaine. Le nom d’Eli Junior Kroupi a alors été évoqué. L’attaquant de 19 ans a fait sensation en Premier League lors de l’exercice 2025-2026. Seulement, les Rouge-et-Bleu auraient raté un très joli coup avec l’international Espoirs français... l’année dernière !

«Le PSG aurait peut-être été inspiré de le prendre l’année dernière» « Kroupi au PSG ? Oui, c’est une bonne idée. Mais c’était déjà une bonne idée quand il était à Lorient l’année dernière et qu’il est parti à Bournemouth pour 17M€. Le PSG aurait peut-être été inspiré de le prendre à ce moment-là plutôt que de le laisser prendre de la valeur en Premier League et de valoir maintenant 3, 4, 5 fois plus cher. Mais oui, Kroupi a tout pour intégrer le PSG. Il est jeune, il est Français, il a un potentiel énorme. Donc oui certainement, c’est une très bonne idée » a ainsi expliqué Pierre Ménès sur sa chaîne YouTube Pierrot Le Foot.