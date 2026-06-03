Le PSG a trouvé le remplaçant de Nuno Mendes... en D2 espagnole !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'une des priorités du PSG cet été sera de dénicher un jeune latéral gauche capable de venir concurrencer Nuno Mendes. Dans cette optique, le club de la capitale s'intéresserait notamment à Jorge Salinas qui évolue au Racing Santander, promu en Liga.

Le mercato du PSG s'annonce assez animé cet été. Et pour cause, Luis Enrique et Luis Campos souhait régénérer un effectif qui a quasiment tout gagné. Dans cette optique, plusieurs renforts seront ciblés notamment en défense avec la volonté de recruter un vrai latéral gauche afin de concurrencer Nuno Mendes qui joue beaucoup. Et les Parisiens comptent bien poursuivre leur projet qui consiste à miser sur de jeunes talents afin de préparer l'avenir.

Salinas dans le viseur du PSG ? Dans cette optique, le PSG regarde même en deuxième division espagnole. Selon les informations de AS, le club de la capitale s'intéresserait notamment à Jorge Salinas. Le latéral gauche, qui évolue au Racing Santander, promu en Liga la saison prochaine, sort d'une belle saison avec notamment 7 passes décisives en championnat. Et du haut de ses 19 ans, il est déjà très convoité. FC Barcelone et l'Atlético de Madrid en Espagne, l'Eintracht Francfort et le Bayer Leverkusen en Allemagne, Bologne en Italie, Newcastle United en Angleterre, le FC Porto au Portugal, sont tous intéressés par Jorge Salinas. Des recruteurs du PSG étaient toutefois présents lors du match contre le Real Valladolid au stade El Sardinero, le 16 mai.