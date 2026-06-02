Mercato : Luis Campos a trouvé le nouvel attaquant du PSG ?

Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain a réussi à garder son titre en Ligue des Champions, devenant la première équipe française à réaliser un tel exploit. Mais le plus dur commence, puisque le visage de l’équipe parisienne pourrait beaucoup changer au cours du mercato, avec certains joueurs qui semblent vouloir se lancer dans un nouveau défi.

Après la première victoire de la saison dernière, Luis Enrique a décidé de garder son collectif intact pour viser une deuxième Ligue des Champions. Mais maintenant, certains joueurs pourraient bien avoir envie d’aller voir ailleurs. C’est notamment le cas des remplaçants du PSG, qui pourraient bien trouver une place de titulaire dans un autre club européen.

Gonçalo Ramos voudrait quitter le PSG L’exemple parfait n’est autre que Gonçalo Ramos, doublure de luxe d’Ousmane Dembélé dans l’axe de l’attaque. Arrivé en 2023, l’attaquant portugais semble avoir des envies d’ailleurs, avec des nombreux clubs qui semblent lui faire les yeux doux. Et il pourrait être l’une des grosses occasions du début de mercato, puisque s’il a été acheté pour 65M€, il n’en vaudrait désormais plus que 30M€ selon le site spécialisé Transfermarkt. Il a été lié à plusieurs clubs de Serie A, mais également à l’Atlético de Madrid, où il pourrait remplacer un Julian Alvarez annoncé sur le départ.