PSG - Transfert de Gonçalo Ramos : Son prochain club est déjà connu ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé au PSG en 2023 contre 80M€ (bonus inclus), Gonçalo Ramos aura réussi à se faire une place à Paris, mais davantage en tant que joker de luxe. Désireux d’obtenir davantage de temps de jeu, le numéro 9 parisien devrait faire ses adieux au club de la capitale cet été, alors qu’un club étranger s’est déjà positionné pour l’accueillir.

Le mercato estival du PSG risque d’être très animé. Tout juste sacré champion d’Europe pour la deuxième année consécutive, le club de la capitale devrait chercher à recruter plusieurs renforts dans les prochaines semaines. Mais Paris pourrait également connaître certains départs, alors que plusieurs joueurs vont forcément chercher à obtenir davantage de temps de jeu. Cela concerne notamment Gonçalo Ramos, qui depuis deux ans désormais, n’est plus du tout considéré comme un titulaire par Luis Enrique.

Gonçalo Ramos va quitter le PSG cet été L’avant-centre portugais, qui a réussi à se rendre important par ses nombreux buts décisifs en fin de rencontre, devait quitter le PSG cet été comme l’annonce le journaliste Abdellah Boulma. Arrivé en 2023 contre 80M€ bonus inclus, le numéro 9 a semblé plus en difficulté cette saison. Et s’il est très attaché au PSG, Gonçalo Ramos a également envie d’obtenir davantage de temps de jeu. Comme l’indique le journaliste sur X, l’Atlético de Madrid, qui est déjà venu aux renseignements à plusieurs reprises par le passé, est intéressé par sa venue cet été, alors que les « Colchoneros » s’apprêtent à perdre Julian Alvarez.