«L’OM ne fait pas de cadeaux» : Annoncé à Marseille, il reçoit un premier avertissement !

Axel Cornic

C’est un mercato estival bouillant qui s’annonce à l’Olympique de Marseille, avec le départ de nombreuses stars qui est déjà évoqué. A peine arrivé, le nouveau directeur sportif Grégory Lorenzi devra trouver des solutions et il semble déjà s’être mis au travail, avec une piste assez surprenante évoquée ces dernières heures.

Après une saison catastrophique, l’OM doit tout reconstruire. Une nouvelle direction arrive avec Stéphane Richard ainsi que Grégory Lorenzi et le travail s’annonce immense, avec un mercato estival très agité. Tout fraichement élu, le directeur sportif marseillais semble toutefois avoir déjà quelques idées en tête pour tenter de lancer un nouveau cycle.

Yacine Titraoui, la première idée de Lorenzi ? Les rumeurs sont nombreuses à Marseille, que ce soit sur le front des départs comme sur celui des arrivées. On a notamment appris que Grégory Lorenzi serait sur les traces de Yacine Titraoui, milieu de terrain de 22 ans, qui évolue actuellement au Charleroi SC. Cette saison, il est apparu à 42 reprises toutes compétitions confondues avec le club belge, marquant 5 buts et délivrant 3 passes décisives. Il pourrait être une recrue à petit prix puisque le site spécialisé Transfermarkt l’évalue à 7M€, mais l’OM devra notamment faire face à la concurrence de la Premier League.