PSG - Ligue des champions : «J'ai été horrifié», Jordan Bardella se lâche après les débordements !

Si le PSG a remporté sa seconde Ligue des champions consécutive ce samedi, la fête a rapidement viré à l’affrontement dans la capitale. De sérieux débordements ont eu lieu à Paris, nécessitant l’intervention des forces de l’ordre. Jordan Bardella s’est d’ailleurs livré sur ces actes au micro de BFM TV.
Ce samedi, le PSG a remporté sa seconde Ligue des champions consécutive après avoir battu Arsenal sur la pelouse de Budapest. Les supporters parisiens ont alors laissé éclater leur joie dans la capitale. Mais la fête a rapidement viré à l’affrontement entre les casseurs et les forces de l’ordre. De sérieux débordements ont eu lieu dans la Ville Lumière après le sacre des hommes de Luis Enrique. Jordan Bardella a d’ailleurs pris la parole pour dénoncer ces actes.
«Réveillez-vous»
« J'ai été horrifié par les scènes du week-end. Nous avons vu en plein Paris des scènes de quasi-guerre civile, des commerces pillés, vandalisés, des policiers pris à partie. On a vu un déferlement de violences auxquelles nous sommes en train de nous habituer et qui ne fait qu'empirer » a expliqué le leader du Rassemblement National (RN) au micro de BFM TV.
«La vie et la fête sont aujourd'hui totalement impossibles»
« Réveillez-vous parce que la France est devenue un pays où la vie et la fête sont aujourd'hui totalement impossibles. Il n'y a plus une seule manifestation liée au football, une seule manifestation sportive, une seule fête populaire de village sans que cela dégénère systématiquement. Je dis aux Français réveillez-vous parce que dans quelque temps, ils casseront la porte des immeubles et rentreront dans vos appartements si l'État ne reprend pas la main sur sa politique de sécurité, pénale et par-dessous tout sur sa politique migratoire, parce qu'il y évidemment un lien sur notre incapacité depuis trente ans à maîtriser l'immigration » a ensuite ajouté Jordan Bardella. Décidément, les débordements après la victoire du PSG en Ligue des champions n’ont pas fini de faire réagir.