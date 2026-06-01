PSG - Ligue des champions : «J'ai été horrifié», Jordan Bardella se lâche après les débordements !

Pierrick Levallet

Si le PSG a remporté sa seconde Ligue des champions consécutive ce samedi, la fête a rapidement viré à l’affrontement dans la capitale. De sérieux débordements ont eu lieu à Paris, nécessitant l’intervention des forces de l’ordre. Jordan Bardella s’est d’ailleurs livré sur ces actes au micro de BFM TV.

Ce samedi, le PSG a remporté sa seconde Ligue des champions consécutive après avoir battu Arsenal sur la pelouse de Budapest. Les supporters parisiens ont alors laissé éclater leur joie dans la capitale. Mais la fête a rapidement viré à l’affrontement entre les casseurs et les forces de l’ordre. De sérieux débordements ont eu lieu dans la Ville Lumière après le sacre des hommes de Luis Enrique. Jordan Bardella a d’ailleurs pris la parole pour dénoncer ces actes.

«Réveillez-vous» « J'ai été horrifié par les scènes du week-end. Nous avons vu en plein Paris des scènes de quasi-guerre civile, des commerces pillés, vandalisés, des policiers pris à partie. On a vu un déferlement de violences auxquelles nous sommes en train de nous habituer et qui ne fait qu'empirer » a expliqué le leader du Rassemblement National (RN) au micro de BFM TV.