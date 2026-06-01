«Je lui mettais les doigts dans le nez» : Quand Gaël Fickou a failli faire craquer un jouer du Stade Toulousain

Axel Cornic

Professionnel a seulement 18 ans, Gaël Fickou a tout connu en Top 14 et surtout, a porté le maillot de nombreux clubs. Après six années passées au Stade Toulousain, il a rejoint le Stade Français en 2018 et à 32 ans, il évolue désormais chez le voisin du Racing 92, ce qui lui a valu quelques retrouvailles avec ses anciens coéquipiers.

S’il n’a pas été appelé par Fabien Galthié lors du dernier Tournoi des 6 Nations, ce qui n’avait pas manqué de faire parler, Gaël Fickou reste un pilier du rugby tricolore. Il affiche en effet 98 sélections avec le XV de France et en Top 14, il a quasiment tout connu, même s’il n’a pour le moment jamais soulevé le Bouclier de Brennus.

« Je lui mettais les doigts dans le nez et je sentais qu’il pétait les plombs » Arrivé en 2012, il est en effet tombé dans une période où le Stade Toulousain n’est pas l’ogre de maintenant et avait donc rejoint le Stade Français en 2018. Il n’y a pas passé beaucoup de temps, mais cela lui a tout de même permis de recroiser les Toulousains. « Je signe au Stade Français, donc je joue contre mes anciens coéquipiers dont Rynhardt Elstadt, troisième-ligne sud-africain très méchant » s’est souvenu le trois-quart centre dans le podcast Rugby Confidential. « Il a les deux bras bloqués, en plus on gagnait avec le Stade Français contre Toulouse. Je lui mettais les doigts dans le nez et je sentais qu’il pétait les plombs. Après, quand il a vu que c’était moi, il s’est mis à rigoler. On était très proches, donc ça allait ».