Rugby - UBB : Matthieu Jalibert réagit sur Instagram après la Ligue des Champions du PSG

La victoire du Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des Champions a été l’un des évènements les plus suivis du week-end. Grand supporter du club parisien, Matthieu Jalibert ne pouvait pas manquer cette rencontre et comme des nombreux fans, il a partagé ce moment sur ses réseaux sociaux.
Il y a peut-être un lien entre ces deux-là. Après avoir remporté la première Champions Cup de son histoire il y a un an, l’UBB a réussi l’exploit d’en gagner une deuxième cette saison, avec une large victoire sur le Leinster (19-41). Tout comme le PSG, qui a réalisé le doublé ce samedi soir, en soulevant sa deuxième Ligue des Champions après sa victoire sur Arsenal (1-1, 4-3 aux t.a.b.).
Le PSG, une semaine après l’UBB
Il y a une semaine, les Parisiens et Luis Enrique avaient d’ailleurs eu droit à un petit clin d’œil de la part de l’UBB et de Matthieu Jalibert. « J’aime bien la phrase de Luis Enrique qui disait que la plus facile c’était toujours la première. Donc on a été capable de faire la deuxième » avait déclaré le natif de Saint-Germain-en-Laye, fervent supporter du PSG. « On entre un peu plus dans l’histoire, c’est magnifique. Le groupe le mérite par rapport à tout l’investissement dans la saison. C’est juste magnifique ».
La joie de Matthieu Jalibert
L’UBB et le PSG bouclent donc tous les deux un doublé européen et évidemment, l’ouvreur international était aux premières loges. Déjà, son club a publié des clichés du déplacement à Toulon, avec Matthieu Jalibert qui portait le maillot du club parisien. Et à la veille du match contre le RCT pour l’avant-dernière journée de Top 14, il a publié une vidéo de la retransmission de la finale de Ligue des Champions, avec le message : « Le football a gagné ce soir ».