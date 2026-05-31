Rugby - UBB : Matthieu Jalibert réagit sur Instagram après la Ligue des Champions du PSG

Axel Cornic

La victoire du Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des Champions a été l’un des évènements les plus suivis du week-end. Grand supporter du club parisien, Matthieu Jalibert ne pouvait pas manquer cette rencontre et comme des nombreux fans, il a partagé ce moment sur ses réseaux sociaux.

Il y a peut-être un lien entre ces deux-là. Après avoir remporté la première Champions Cup de son histoire il y a un an, l’UBB a réussi l’exploit d’en gagner une deuxième cette saison, avec une large victoire sur le Leinster (19-41). Tout comme le PSG, qui a réalisé le doublé ce samedi soir, en soulevant sa deuxième Ligue des Champions après sa victoire sur Arsenal (1-1, 4-3 aux t.a.b.).

Le PSG, une semaine après l’UBB Il y a une semaine, les Parisiens et Luis Enrique avaient d’ailleurs eu droit à un petit clin d’œil de la part de l’UBB et de Matthieu Jalibert. « J’aime bien la phrase de Luis Enrique qui disait que la plus facile c’était toujours la première. Donc on a été capable de faire la deuxième » avait déclaré le natif de Saint-Germain-en-Laye, fervent supporter du PSG. « On entre un peu plus dans l’histoire, c’est magnifique. Le groupe le mérite par rapport à tout l’investissement dans la saison. C’est juste magnifique ».