XV de France : L’annonce de Ntamack qui concerne son duel avec Jalibert pour la Coupe du monde 2027

Lors du dernier Tournoi des VI Nations, en l’absence de Romain Ntamack, Matthieu Jalibert a marqué de précieux points en tant que demi d’ouverture. De quoi poser un sérieux casse-tête à Fabien Galthié à un an de la Coupe du monde 2027. En effet, qui formera la charnière avec Antoine Dupont en Australie ? Ntamack a été justement été interrogé sur les Bleus ce jeudi.
Sélectionneur du XV de France, Fabien Galthié dispose aujourd’hui d’un réservoir de talents exceptionnel et ce à tous les postes. Cela concerne notamment celui de demi d’ouverture. Alors que Romain Ntamack avait jusqu’à présent les faveurs du sélectionneur, Matthieu Jalibert a fait forte impression lors du dernier Tournoi des VI Nations en l’absence du joueur du Stade Toulousain. L’ouvreur de l’UBB a montré qu’il formait une paire remarquable avec Antoine Dupont, rebattant ainsi les cartes à un an de la Coupe du monde 2027 en Australie.
« Je ne regarde pas plus loin que le week-end qui arrive »
Matthieu Jalibert ou Romain Ntamack, qui sera donc le demi d’ouverture du XV de France ? Blessé lors des derniers rendez-vous des Bleus, le joueur du Stade Toulousain a donc perdu des points. Rapporté par RMC ce jeudi, Ntamack a fait savoir à propos de la sélection : « Je pense à l’équipe de France ? Non, pas du tout. J'ai trop vécu depuis un an et demi, deux ans, des saisons en dent de scie physiquement pour me projeter plus loin que ça. Là, tant que je me sens bien physiquement, je ne regarde pas plus loin que le week-end qui arrive. Je me projette uniquement sur ça et on verra par la suite ».
« Pour l'instant, je suis à 100% focalisé avec le Stade »
« J'ai trop connu de galères depuis la dernière Coupe du monde que j'ai loupée pour me projeter plus loin. Pour l'instant, je suis à 100% focalisé avec le Stade, à 100% focalisé avec le match qui arrive ce week-end, le week-end d'après et ce qui arrivera par la suite », a poursuivi Romain Ntamack qui est donc encore loin de se projeter sur la Coupe du monde avec le XV de France dans un an.