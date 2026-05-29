XV de France : L’annonce de Ntamack qui concerne son duel avec Jalibert pour la Coupe du monde 2027

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Lors du dernier Tournoi des VI Nations, en l’absence de Romain Ntamack, Matthieu Jalibert a marqué de précieux points en tant que demi d’ouverture. De quoi poser un sérieux casse-tête à Fabien Galthié à un an de la Coupe du monde 2027. En effet, qui formera la charnière avec Antoine Dupont en Australie ? Ntamack a été justement été interrogé sur les Bleus ce jeudi.

Sélectionneur du XV de France, Fabien Galthié dispose aujourd’hui d’un réservoir de talents exceptionnel et ce à tous les postes. Cela concerne notamment celui de demi d’ouverture. Alors que Romain Ntamack avait jusqu’à présent les faveurs du sélectionneur, Matthieu Jalibert a fait forte impression lors du dernier Tournoi des VI Nations en l’absence du joueur du Stade Toulousain. L’ouvreur de l’UBB a montré qu’il formait une paire remarquable avec Antoine Dupont, rebattant ainsi les cartes à un an de la Coupe du monde 2027 en Australie.

« Je ne regarde pas plus loin que le week-end qui arrive » Matthieu Jalibert ou Romain Ntamack, qui sera donc le demi d’ouverture du XV de France ? Blessé lors des derniers rendez-vous des Bleus, le joueur du Stade Toulousain a donc perdu des points. Rapporté par RMC ce jeudi, Ntamack a fait savoir à propos de la sélection : « Je pense à l’équipe de France ? Non, pas du tout. J'ai trop vécu depuis un an et demi, deux ans, des saisons en dent de scie physiquement pour me projeter plus loin que ça. Là, tant que je me sens bien physiquement, je ne regarde pas plus loin que le week-end qui arrive. Je me projette uniquement sur ça et on verra par la suite ».