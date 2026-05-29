Coupe du monde 2026 - «Ça ne me plait pas» : Didier Deschamps pousse déjà un premier coup de gueule !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent en conférence de presse pour la première fois après l'arrivée des premiers joueurs de l'équipe de France à Clairefontaine, Didier Deschamps en a profité pour faire le tour de l'actualité des Bleus, et pousser au passage un premier coup de gueule après une question qui ne lui a pas du tout plu.

En attendant les finalistes de la Ligue des champions (Saliba, Hernandez, Doué, Barcola, Dembélé et Zaïre-Emery), les autres joueurs retenus par Didier Deschamps pour disputer la Coupe du monde sont arrivés à Clairefontaine ce vendredi. L'occasion pour le sélectionneur des Bleus de pousser un premier coup de gueule. En effet, Didier Deschamps a voulu calmer les ardeurs de ceux qui imaginent déjà l'équipe de France en finale du Mondial le 19 juillet prochain.

Le coup de gueule de Deschamps « C'est un événement majeur. On nous voit déjà le 19 juillet, ça ne me plaît pas trop, pas du tout même. On a déjà trois adversaires en poules. Qu'on fasse partie des meilleures équipes, oui, mais je sais trop bien qu'il y a des étapes importantes avant de penser à tout là-haut. On va tout faire pour être au rendez-vous », lance-t-il devant les médias avant de dévoile le détail concernant les arrivées progressives des joueurs.