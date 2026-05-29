Zinedine Zidane à la place de Didier Deschamps : La chance exceptionnelle des joueurs de l’équipe de France

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

D’ici quelques semaines, l’équipe de France aura un nouveau sélectionneur. En effet, après la Coupe du monde, Didier Deschamps va laisser sa place. A qui ? Aujourd’hui, tout indique que Zinedine Zidane reprendra le flambeau et sera le prochain à diriger les Bleus. L’ancien entraîneur du Real Madrid pourrait donc se retrouver aux commandes et Djibril Cissé a expliqué pourquoi cela sera une chance énorme pour les joueurs de l’équipe de France.

Alors qu’on n’a plus vu Zinedine Zidane sur un banc de touche depuis 2021 et son départ du Real Madrid, voilà que l’attente serait sur le point de se terminer. En effet, rien n’est encore officiel, mais il semble aujourd’hui acté que Zizou sera le prochain sélectionneur de l’équipe de France. Alors que Didier Deschamps quittera ses fonctions à l’issue de la Coupe du monde 2026, Zidane pourrait ensuite reprendre le flambeau et diriger ainsi les Bleus.

« Il va forcément les bonifier, les faire progresser juste parce que c’est lui » Interrogé par Téléfoot, Djibril Cissé s’est montré enthousiaste à l’idée de voir Zinedine Zidane remplacer Didier Deschamps. Et il a par ailleurs expliqué à quel point les joueurs de l’équipe de France vont être chanceux d’avoir un tel sélectionneur : « Ça m’excite de voir Zidane à la tête des Bleus ? On n’est pas encore sûr… En tout cas, il est dans la short-list, on verra. Si c’est lui, en tant que supporter, je serais très content. Les joueurs ont beaucoup de chance de travailler avec lui, il va donner des conseils de haute voltige. Il va forcément les bonifier, les faire progresser juste parce que c’est lui. Quand il te parle, quand il te dit quelque chose, tu le prends autrement. C’est très positif si c’est lui le sélectionneur ».