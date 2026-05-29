Transferts - Le PSG prépare du changement : «Un mercato plus animé que l’été dernier»

Pierrick Levallet

Le PSG serait déjà en train de préparer son mercato estival. Le club de la capitale devrait se séparer de quelques joueurs et donc recruter en conséquence. Les champions d’Europe 2025 risquent en tout cas de vivre un marché des transferts nettement plus animé que l’été passé, où l’équipe n’avait que très peu changé.

Ce samedi, le PSG va vivre sa seconde finale de Ligue des champions consécutive. Le club de la capitale retrouve Arsenal sur la pelouse de Budapest. Mais en parallèle, les Rouge-et-Bleu prépareraient déjà leur mercato estival. Les dirigeants parisiens auraient activé plusieurs pistes dans tous les secteurs pour se renforcer cet été. Laurent Perrin estime d’ailleurs que le mercato parisien devrait être nettement plus animé que celui de l’an passé.

«Il faut s'attendre à quelques départs et autant d'arrivées» « Concernant le mercato, il devrait être plus animé que l'été dernier. Il faut s'attendre à quelques départs (Ramos, Lee, Beraldo, Mayulu ?) et autant d'arrivées » a confié le journaliste dans sa session de question/réponse pour Le Parisien. A cela, on peut ajouter le probable départ de Bradley Barcola, ciblé par Liverpool dont l'intérêt ne le laisserait pas insensible comme Le10Sport.com vous l’a révélé en exclusivité. Il risque donc d’y avoir du mouvement au PSG cet été. Les champions d’Europe 2025 n’ont d’ailleurs pas lésiné sur les pistes jusqu’à présent.