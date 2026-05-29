PSG - Transfert de Julian Alvarez : L'offre inédite qui relance tout ?

L'avenir de Julian Alvarez semble se jouer entre Paris et Barcelone. Toutefois, l'Atlético de Madrid n'aurait pas dit son dernier mot avec une proposition de prolongation qui permettrait à l'attaquant argentin de devenir le joueur le mieux payé du vestiaire. Une offre qui dépasse même les limites fixées jusque-là par les Colchoneros.
C'est bien parti pour devenir le feuilleton de l'été ! Julian Alvarez suscite effectivement l'intérêt du PSG et du FC Barcelone depuis quelques semaines, mais l'Atlético de Madrid refuse de lâcher l'affaire. Ainsi, selon les informations du journaliste de la Cadena SER, Miguel Martín Talavera, les Colchoneros auraient transmis une offre inédite à leur attaquant qui deviendrait le joueur le mieux payé du vestiaire.
L'Atlético fait une grosse offre à Alvarez
« Julián a reçu une offre de renouvellement, qui lui permettrait de prolonger son contrat, mais surtout d’améliorer ses conditions salariales pour dépasser les 10 millions nets. C’est un montant qu’aucun joueur ne touche actuellement et qui constituait le plafond fixé pour que personne ne gagne plus que cela, mais l’Atlético est prêt à le dépasser pour Julián. Pour l’instant, le joueur n’a pas répondu à cette proposition, c’est pourquoi l’Atlético sait que Julián souhaite quitter le club et que sa préférence va au FC Barcelone », lâche-t-il au micro d'El Larguero avant de poursuivre.
«C’est un montant qu’aucun joueur ne touche actuellement»
« L'Atlético sait très bien quels montants il exigerait s'il décidait de le vendre et si le joueur restait inflexible. Le FC Barcelone négocie avec Fernando Hidalgo, mais pas avec l'Atlético. Aucune offre n'a été transmise à l'Atlético, et ce dernier n'a pas l'intention de laisser partir le joueur. L’Atlético ne veut pas le laisser partir, et encore moins chez un rival direct. Au sein du club, on préfère qu’il parte dans une équipe hors d’Espagne pour obtenir plus d’argent. Le Barça veut Julián et le joueur voit d’un bon œil l’idée d’aller à Barcelone, mais il n’y a aucune offre sur la table de l’Atlético et le club ne va pas faciliter le départ de l’Argentin », ajoute Miguel Martín Talavera.