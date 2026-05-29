PSG - Transfert de Julian Alvarez : L'offre inédite qui relance tout ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'avenir de Julian Alvarez semble se jouer entre Paris et Barcelone. Toutefois, l'Atlético de Madrid n'aurait pas dit son dernier mot avec une proposition de prolongation qui permettrait à l'attaquant argentin de devenir le joueur le mieux payé du vestiaire. Une offre qui dépasse même les limites fixées jusque-là par les Colchoneros.

C'est bien parti pour devenir le feuilleton de l'été ! Julian Alvarez suscite effectivement l'intérêt du PSG et du FC Barcelone depuis quelques semaines, mais l'Atlético de Madrid refuse de lâcher l'affaire. Ainsi, selon les informations du journaliste de la Cadena SER, Miguel Martín Talavera, les Colchoneros auraient transmis une offre inédite à leur attaquant qui deviendrait le joueur le mieux payé du vestiaire.

L'Atlético fait une grosse offre à Alvarez « Julián a reçu une offre de renouvellement, qui lui permettrait de prolonger son contrat, mais surtout d’améliorer ses conditions salariales pour dépasser les 10 millions nets. C’est un montant qu’aucun joueur ne touche actuellement et qui constituait le plafond fixé pour que personne ne gagne plus que cela, mais l’Atlético est prêt à le dépasser pour Julián. Pour l’instant, le joueur n’a pas répondu à cette proposition, c’est pourquoi l’Atlético sait que Julián souhaite quitter le club et que sa préférence va au FC Barcelone », lâche-t-il au micro d'El Larguero avant de poursuivre.