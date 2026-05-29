«On doit toujours parler de Neymar», le craquage d’un joueur brésilien devant la presse !

Amadou Diawara

Alors qu'il n'a pas porté le maillot du Brésil depuis octobre 2023, Neymar fait partie de la liste des 26 joueurs convoqués par Carlo Ancelotti pour la Coupe du Monde 2026. Toutefois, la star de 34 ans est touchée au mollet actuellement. Interrogé sur Neymar en conférence de presse, Casemiro s'est emporté.

Depuis son passage au PSG (entre les étés 2017 et 2026), Neymar enchaine les blessures. Ce qui l'a privé de sélection avec le Brésil pendant de longs mois. En effet, Neymar n'a pas porté le maillot de la Seleção depuis octobre 2023. Ayant enchainé les matchs ces dernières semaines avec Santos, le milieu offensif de 34 ans a été convoqué par Carlo Ancelotti pour disputer la Coupe du Monde 2026. Toutefois, Neymar a rechuté à la mi-mai.

«Neymar est un joueur comme les autres au sein du groupe» Malheureusement pour Neymar, il s'est blessé au mollet. Dans un premier temps, Santos a annoncé qu'il ne souffrait que d'un simple œdème. Toutefois, à en croire Rodrigo Lasmar - le docteur du Brésil - Neymar est victime d'une lésion du deuxième grade. Ce qui l'oblige à manquer deux à trois semaines de compétition. Alors que son compatriote et coéquipier pourrait manquer la Coupe du Monde à cause de sa blessure - Carlo Ancelotti ayant fixé une deadline de 15 jours à Neymar pour qu'il se remette de blessure - Casemiro a été interrogé sur son cas en conférence de presse. Ce qui l'a fait craquer.