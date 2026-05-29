Neymar - Coupe du Monde 2026 avec le Brésil : Ancelotti lui a lancé un ultimatum !

Amadou Diawara

Alors qu'il n'a pas porté le maillot du Brésil depuis octobre 2023, Neymar a été convoqué par Carlo Ancelotti pour disputer la Coupe du Monde. Toutefois, le numéro 10 de Santos s'est malheureusement blessé à un mollet à la mi-mai. Et s'il n'est pas remis d'ici 15 jours, il sera remplacé par son sélectionneur.

Peu épargné par les pépins physiques ces dernières années, Neymar est devenu indésirable au PSG lors de l'été 2023. Vendue à Al Hilal pour une somme proche de 90M€, la star brésilienne n'a pu jouer que sept matchs au total en Arabie Saoudite. Alors que son contrat a été résilié, Neymar a retrouvé Santos, son club formateur, en janvier 2025. Toutefois, il n'a pas réussi à éradiquer ses problèmes de blessure.

Une deadline de 15 jours pour Neymar ? Alors qu'il avait enchainé les matchs ces derniers mois, Neymar a été convoqué par Carlo Ancelotti pour disputer la Coupe du Monde. N'ayant pas porté le maillot de la Seleção depuis octobre 2023, le milieu offensif de 34 ans a malheureusement rechuté le 17 mai. Si dans un premier temps un simple œdème du mollet et une absence estimée à une semaine avaient été évoqué, la blessure de Neymar est plus grave en réalité. En effet, Rodrigo Lasmar - le docteur du Brésil - a révélé en conférence de presse ce jeudi que le numéro 10 de Santos souffrait d'un lésion du deuxième grade. Ce qui nécessiterait deux à trois semaines de convalescence. Par conséquent, Neymar serait assuré de manquer les deux matchs de préparation avant la Coupe du Monde : contre le Panama ce dimanche et face à l'Egypte le 7 juin.