Blessure de Neymar : Les nouvelles ne sont pas bonnes, le Brésil panique déjà avant la Coupe du monde

Convoqué par Carlo Ancelotti pour disputer la Coupe du monde 2026, Neymar ne devrait pas participer aux deux matches de préparation du Brésil contre le Panama (le 31 mai) et l'Égypte (le 6 juin). Sa blessure, minimisée par Santos, serait plus sérieuse que prévue selon la presse auriverde.
Sur le papier, Neymar a réussi son incroyable pari, celui d’avoir convaincu Carlo Ancelotti de le convoquer pour la Coupe du monde organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique du 11 juin au 19 juillet 2026. Mais dans les faits, on ne sait pas encore si l’ancienne star du PSG sera présente avec la Seleção après sa récente « légère blessure au mollet ». Son club de Santos se voulait rassurant en dévoilant cette nouvelle blessure de l’attaquant, une tendance qui n’est plus la même aujourd’hui.
C’est plus grave que prévu pour Neymar
Présent avec la sélection brésilienne avant les deux matches amicaux face au Panama (le 31 mai) et l'Égypte (le 6 juin), Neymar a passé un premier examen qui n’a pas rassuré la délégation auriverde. Si les résultats de l’IRM n’ont pas filtré, le média Globo révèle que l’inquiétude règne aujourd’hui en interne. Tête baissée au moment de quitter la clinique, Neymar semblait également déçu après son échange avec le docteur Rodrigo Lasmar, chef du service médical.
La sélection brésilienne agacée contre Santos
Outre l’inquiétude, l’agacement grandit en interne contre Santos, qui a visiblement minimisé la blessure de la star explique Globo. Le club avait envoyé un document à la demande de la CBF le 18, le jour de l’annonce de la liste de Carlo Ancelotti, attestant que le problème survenu la veille n’empêcherait pas Neymar de s’entraîner avec le groupe. En plus de manquer le match contre le Panama, Neymar devrait également être forfait face à l'Égypte une semaine plus tard. Le Brésil débute sa Coupe du monde le 14 juin, contre le Maroc. Le règlement de la Coupe du Monde 2026 dispose que la liste définitive des joueurs sélectionnés doit être soumise le 1er juin. À partir de cette date, les remplacements ne sont autorisés qu'en cas de blessure ou de maladie grave justifiée d’un joueur qui pourra, sur justification auprès de la FIFA, être remplacé jusqu'à 24 heures avant le coup d'envoi du premier match du tournoi.