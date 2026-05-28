Blessure de Neymar : Les nouvelles ne sont pas bonnes, le Brésil panique déjà avant la Coupe du monde

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Convoqué par Carlo Ancelotti pour disputer la Coupe du monde 2026, Neymar ne devrait pas participer aux deux matches de préparation du Brésil contre le Panama (le 31 mai) et l'Égypte (le 6 juin). Sa blessure, minimisée par Santos, serait plus sérieuse que prévue selon la presse auriverde.

Sur le papier, Neymar a réussi son incroyable pari, celui d’avoir convaincu Carlo Ancelotti de le convoquer pour la Coupe du monde organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique du 11 juin au 19 juillet 2026. Mais dans les faits, on ne sait pas encore si l’ancienne star du PSG sera présente avec la Seleção après sa récente « légère blessure au mollet ». Son club de Santos se voulait rassurant en dévoilant cette nouvelle blessure de l’attaquant, une tendance qui n’est plus la même aujourd’hui.

C’est plus grave que prévu pour Neymar Présent avec la sélection brésilienne avant les deux matches amicaux face au Panama (le 31 mai) et l'Égypte (le 6 juin), Neymar a passé un premier examen qui n’a pas rassuré la délégation auriverde. Si les résultats de l’IRM n’ont pas filtré, le média Globo révèle que l’inquiétude règne aujourd’hui en interne. Tête baissée au moment de quitter la clinique, Neymar semblait également déçu après son échange avec le docteur Rodrigo Lasmar, chef du service médical.