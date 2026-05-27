Thierry Henry sélectionneur à l’étranger : Un vestiaire a poussé pour sa nomination, «c’est lui qu’il nous faut»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Parti des Espoirs tricolores après les Jeux olympiques de Paris 2024, Thierry Henry aurait pu connaître un bouleversement important en 2023 s’il avait été choisi par la Fédération belge pour prendre la succession de Roberto Martinez. Interrogé par La Dernière Heure, Romelu Lukaku révèle que les joueurs avaient fait pression pour la légende d’Arsenal à l’époque.

Après sa brillante carrière de joueur, Thierry Henry a décidé d’endosser le costume d’entraîneur, passant notamment sur le banc de l’AS Monaco, du CF Montréal et de l’équipe de France espoirs. Mais la reconversion de l’ancien attaquant des Bleus a commencé dans une autre sélection, du côté des Diables Rouges, avec une arrivée dans le staff de Roberto Martinez en 2016. Parti en 2018, Thierry Henry avait fait son retour trois ans plus tard.

« C'était lui l'homme de la situation » En Belgique, Thierry Henry a noué une relation forte avec les joueurs, au point que ces derniers ont fait le forcing pour le voir succéder à Roberto Martinez après le Mondial 2022. A la place, la Fédération avait choisi Domenico Tedesco, resté à peine deux ans. Interrogé par La Dernière Heure, Romelu Lukaku n’a pas mâché ses mots en évoquant son ancien sélectionneur. « Quand un entraîneur va débarquer que nous, les joueurs, ne connaissons pas, on va à la pêche aux infos. Je vous assure que ça se passe ainsi. On passe des coups de fil. Et on apprend des choses. Il y avait des interrogations dès le départ. Nous, les joueurs, nous avons avancé un autre candidat », révèle l’attaquant belge, faisant allusion à Thierry Henry : « On savait que si quelqu'un pouvait nous piquer au vif et nous remettre à notre place, comme le coach actuel, c'était lui l'homme de la situation. »