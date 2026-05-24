«C'est le problème à Knysna» : La décision de Raymond Domenech avec Thierry Henry qui a tout fait basculer...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'équipe de France est tombée bien bas sur le continent africain pendant la Coupe du monde 2010. Vice-championne du monde en titre à l'époque, la sélection alors entraînée par Raymond Domenech a tout bonnement implosée à Knysna. Une fronde vis-à-vis du sélectionneur après l'exclusion de Nicolas Anelka et une perte de contrôle totale qui aurait pu être évitée selon Gaël Clichy. Explications.

Onze ans après ses débuts en équipe de France A, Thierry Henry en devenait le capitaine. Entre l'Euro 2008 et la Coupe du monde 2010, Raymond Domenech faisait du champion du monde 98 le patron du vestiaire des Bleus. Néanmoins, de par son temps de jeu moins important au FC Barcelone à l'approche du Mondial en Afrique du sud, celui qui est surnommé Titi a été déclassé et a même été à deux doigts de ne pas participer à la compétition.

De Thierry Henry à Patrice Evra capitaine, la chute de l'équipe de France en Afrique du sud Une Coupe du monde qui restera gravée dans les annales, mais pas pour des raisons sportives. En effet, une insubordination de la part de Nicolas Anelka à la mi-temps de France - Mexique engendrant une mutinerie du vestiaire avec une grève d'entraînement avec des joueurs qui étaient restés dans le car de l'équipe sans s'entraîner pour contester l'exclusion du groupe de Nicolas Anelka sous décision de la Fédération française de football et un règlement de comptes du capitaine Patrice Evra en conférence de presse en pleine compétition par rapport aux médias et au « traître » parmi l'équipe de France.