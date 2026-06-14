Kylian Mbappé critiqué en France : Le traitement qui fait halluciner

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Présent avec l'Equipe de France pour disputer la Coupe du monde aux Etats-Unis, Kylian Mbappé a vu sa cote de popularité baisser ces dernières années. L'attaquant français reçoit beaucoup de critiques, en particulier de la part de son propre pays. Considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde depuis dix ans, ce traitement en fait halluciner certains.

Très critiqué ces derniers mois au Real Madrid, Kylian Mbappé sait que ses moindres faits et gestes sont commentés sur les réseaux sociaux. L'attaquant français a très peu de répit et en France, sa popularité a largement baissé par rapport à il y a quelques années. Pour Darren Tulett, il est assez difficile de comprendre pourquoi la France traite l'un de ses plus grands champions de cette façon.

Les Français trop durs avec Mbappé ? Darren Tulett se lâche Régulièrement ciblé par les critiques, Kylian Mbappé va tenter de mener les Bleus vers les sommets lors de cette Coupe du monde. Mais dans les sondages actuels, beaucoup estiment qu'il devrait laisser sa place sur le terrain. « Vous êtes de drôles de gens. Peut-être que vous êtes un peu gâtés parce que la France va très souvent en finale ces dernières années alors qu'il n'y pas très longtemps, elle faisait partie des losers. Maintenant, vous êtes gâtés, vous pensez avoir le droit de gagner à chaque fois. Il n'a marqué qu'une cinquantaine de buts cette saison, ce n'est pas assez. Il n'a pas tout gagné, tout raflé et donc vous trouvez des choses à redire sur Kylian Mbappé » commente le journaliste anglais de beIN Sports Darren Tulett, bien habitué à la vie française désormais, sur le plateau de l'émission Puremédias l'hebdo.