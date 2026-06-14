Kylian Mbappé marabouté pour France-Sénégal ? La demande spéciale de son père, «il ne faut pas faire comme avec Zidane»

Alexis Brunet

Mardi soir, l’équipe de France disputera son premier match lors de cette Coupe du monde 2026 face au Sénégal. Les Bleus pourront compter sur Kylian Mbappé, qui a retrouvé la forme après quelques petites blessures avec le Real Madrid. Encore faut-il que l’attaquant évite les tentatives de maraboutage, en tout cas son père a pris les devants.

Si la Coupe du monde a démarré depuis quelques jours, il va encore falloir attendre un peu pour voir l’équipe de France à l’œuvre. Les Bleus débuteront leur aventure mardi soir avec une rencontre face au Sénégal qui rappellera au bon souvenir de 2002. 24 ans plus tôt, les deux équipes s’étaient affrontées lors du premier match de poule et s’étaient les Lions de la Téranga qui s’étaient imposés 1-0.

« On va faire comme Zidane, ton fils ne va pas jouer » En 2002, Zinédine Zidane avait loupé la rencontre face au Sénégal en raison d’une blessure contractée lors d’un match amical contre la Corée du Sud quelques jours plus tôt. Un scénario que Wilfrid, le père de Kylian Mbappé, veut absolument éviter, comme l’a révélé l’ancien joueur sénégalais El-Hadji Diouf à L’Équipe. « Le premier à m'appeler a été mon frère Wilfrid (Mbappé). Il m'a dit : "Il faut faire attention à mon fils, il ne faut pas faire comme avec Zidane" (sous-entendu : le marabouter). Je lui ai répondu : "On va faire comme Zidane, ton fils ne va pas jouer." Bien sûr que j'ai envie de voir ces équipes-là avec leurs meilleurs joueurs. Le foot, c'est d'abord un spectacle. Un match sans Mbappé ? Non ! J'étais bien content de battre la France sans Zidane. Mais avec monsieur Zidane, ça allait faire autre chose encore... »