«Chambreur» et «père-fouettard», Kylian Mbappé se lâche sur Didier Deschamps

Alexis Brunet

Alors que la Coupe du monde 2026 sera la dernière de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France, Kylian Mbappé a accepté de s’exprimer sur son sélectionneur. L’attaquant du Real Madrid nous a par exemple révélé que le champion du monde 1998 pouvait se révéler être très chambreur, mais il pouvait se la jouer aussi père fouettard pour garder les troupes concentrées.

On ne sait pas jusqu’où ira l’équipe de France lors de cette Coupe du monde 2026, mais il y a fort à parier que Didier Deschamps souhaite que ses troupes aillent le plus loin possible. D’abord parce que cela signifiera que les Bleus passent des tours, mais surtout cela permettra de faire durer le plaisir. Après quatorze ans en tant que sélectionneur, l’ancien coach de l’OM laissera sa place à l’issue de la compétition, très probablement à Zinédine Zidane, bien que rien ne soit encore officiel.

Le bal hommage de Kylian Mbappé à Didier Deschamps À l’aube de la fin de son aventure à la tête de l’équipe de France, Didier Deschamps a reçu un bel hommage d’un de ses joueurs. Pour le journal Le Parisien, Kylian Mbappé a dit tout le bien qu’il pensait de son sélectionneur, qui est pour lui l’un des grands hommes du football français. « Pour moi, c’est simple, Didier Deschamps est l’artisan majeur du renouveau de l’équipe de France et de son retour au premier plan. Il ne faut pas oublier que, quand il reprend l’équipe de France, on est très loin de se dire qu’on va gagner une troisième étoile, comme tout le monde semble le penser aujourd’hui. Il a su reconstruire et redonner à la sélection la gloire qu’elle mérite. Et, rien que pour ça, il doit avoir la maxi-reconnaissance de l’ensemble des Français. »