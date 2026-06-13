Coupe du monde 2026 : Tom Cruise, Brad Pitt… Daniel Riolo a halluciné avec les Etats-Unis

Dans la nuit de vendredi à samedi, heure française, les États-Unis ont fait leur entrée dans la Coupe du monde 2026, leur compétition. Les hommes de Mauricio Pochettino ont étrillé le Paraguay sur le score de 4-1 et ils ont frappé un premier gros coup. L’ambiance dans le stade était folle et cela a fait halluciner Daniel Riolo, qui a pu apercevoir de nombreuses stars.
Jeudi soir, la Coupe du monde 2026 a officiellement débuté avec le match d’ouverture qui a opposé le Mexique à l’Afrique du Sud. Les Mexicains se sont imposés 2-0 et vendredi soir c’était à un autre pays hôte, le Canada, de débuter. Les partenaires de Jonathan David ont moins brillé devant leur public, puisqu’ils ont finalement concédé le match nul 1-1 contre la Bosnie-Herzégovine.
Les États-Unis ne ratent pas leurs grands débuts
Après le Mexique et le Canada, c’était au dernier pays hôte, les États-Unis, de faire leur entrée dans cette Coupe du monde 2026. Au SoFi Stadium de Los Angeles, les coéquipiers de Christian Pulisic ont assuré le spectacle car ils se sont imposés 4-1 contre un modeste Paraguay. C’est d’abord Damian Bobadilla qui a marqué contre son camp, avant que Folarin Balogun n’y aille de son doublé et que Giovanni Reyna ne trouve la faille en toute fin de match.
« C’était la folie »
Présent aux Etats-Unis, Daniel Riolo a particulièrement apprécié le spectacle. L’éditorialiste de RMC a surtout noté le très grand nombre de stars. « J’ai oublié l’ambiance. Tom Cruise, Beckham, Brad Pitt, il y avait tout le monde ! C’était la folie, mais les stars dans tous les sens ! Le stade absolument magnifique. C’était franchement génial, il y avait des stars partout à LA. On a le droit de s’enflammer un peu ! » Après le Paraguay, les États-Unis défieront l’Australie le 19 juin et ils termineront leur phase de poule avec un affrontement contre la Turquie le 26 juin.