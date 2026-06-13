Bayern Munich : La réponse de Michael Olise qui concerne le PSG

Auteur d'une grande saison avec le Bayern Munich, Michael Olise arrivait en confiance lors de la confrontation en demi-finales de la Ligue des champions face au PSG. Considéré comme une véritable menace, il avait été brillant lors du match aller mais est passé à côté lors du match retour. Il est revenu sur cet affrontement qui lui a laissé quelques regrets...
Présent au Bayern Munich depuis 2024, Michael Olise a vécu une saison grandiose qui l'a fait basculer dans une nouvelle dimension. Le joueur de 24 ans a su montrer de belles qualités sur le terrain très régulièrement, y compris lors des grands rendez-vous. Il en a manqué un lors du match retour face au PSG en Ligue des Champions, qui s'est soldé par une élimination. Un résultat difficile à accepter pour Olise.
Michael Olise hanté par la défaite face au PSG ?
Interrogé par Highsnobiety, Michael Olise est revenu sur l'élimination du Bayern Munich face au PSG en demi-finale de la Ligue des champions après un match assez décevant. « Quand une défaite comme celle-ci cesse-t-elle de nous hanter ? Dès le coup de sifflet final, les images reviennent sans cesse. Il faut du temps pour digérer la défaite. On apprend de ses erreurs. Puis, on passe à autre chose. Parfois on gagne, parfois on perd. Il ne faut pas s'attarder sur la défaite, mais en tirer des leçons. Il ne s'agit pas simplement de se dire : "Bon, on a perdu", mais plutôt : "Pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ?" », confie-t-il.
Olise attendu à la Coupe du monde
Malgré ce match assez décevant de sa part, Michael Olise est resté sur le même rythme en fin de saison avec le Bayern Munich et à l'heure de retrouver les Bleus, il semble prêt pour la Coupe du monde. Auteur d'un triplé face à l'Irlande du Nord pour le dernier match de préparation de la France lundi dernier, il sera sans doute d'une importance capitale pour la compétition.