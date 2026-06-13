Bayern Munich : La réponse de Michael Olise qui concerne le PSG

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Auteur d'une grande saison avec le Bayern Munich, Michael Olise arrivait en confiance lors de la confrontation en demi-finales de la Ligue des champions face au PSG. Considéré comme une véritable menace, il avait été brillant lors du match aller mais est passé à côté lors du match retour. Il est revenu sur cet affrontement qui lui a laissé quelques regrets...

Présent au Bayern Munich depuis 2024, Michael Olise a vécu une saison grandiose qui l'a fait basculer dans une nouvelle dimension. Le joueur de 24 ans a su montrer de belles qualités sur le terrain très régulièrement, y compris lors des grands rendez-vous. Il en a manqué un lors du match retour face au PSG en Ligue des Champions, qui s'est soldé par une élimination. Un résultat difficile à accepter pour Olise.

Michael Olise hanté par la défaite face au PSG ? Interrogé par Highsnobiety, Michael Olise est revenu sur l'élimination du Bayern Munich face au PSG en demi-finale de la Ligue des champions après un match assez décevant. « Quand une défaite comme celle-ci cesse-t-elle de nous hanter ? Dès le coup de sifflet final, les images reviennent sans cesse. Il faut du temps pour digérer la défaite. On apprend de ses erreurs. Puis, on passe à autre chose. Parfois on gagne, parfois on perd. Il ne faut pas s'attarder sur la défaite, mais en tirer des leçons. Il ne s'agit pas simplement de se dire : "Bon, on a perdu", mais plutôt : "Pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ?" », confie-t-il.