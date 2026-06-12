Michael Olise : Un nouveau salaire de folie pour bloquer le PSG ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le PSG, le Real Madrid, Manchester City… Les plus gros clubs européens suivraient de près Michael Olise, incitant le Bayern Munich à réagir. Désireux de prolonger leur attaquant, auteur de 22 buts et 31 passes décisives cette saison, les dirigeants bavarois préparent une grosse proposition.

Après une saison flamboyante, totalisant 22 buts et 31 passes décisives avec Bayern Munich, Michael Olise suscite des convoitises sur le marché des transferts. Le Real Madrid a notamment été annoncé sur ses traces, tandis que Manchester City et le Paris Saint-Germain auraient également un œil sur l’international français, actuellement focalisé sur la Coupe du monde qui vient de débuter. Mais dans les rangs bavarois, son cas est étudié avec minutie. « Je l'ai appris personnellement, le PSG cible Olise cet été, a affirmé Olivier Ménard, présentateur de L'Equipe du Soir, dans son émission. Il y a eu des démentis en rafale. La rubrique foot à qui j’ai donné cette indiscrétion a vérifié, ils sont allés voir le PSG, on dément. L’entourage du joueur, on dément. Mais moi, je maintiens. On m’a bien dit, j’ai bien entendu, que Paris allait cibler Olise ».

« Olise n'est pas à vendre » Le Bayern Munich exclut fermement un départ de son attaquant durant le mercato estival. « Olise n'est pas à vendre. Le Bayern Munich n'est pas un club vendeur. Il est sous contrat à long terme. S'ils veulent envoyer une offre, ce qui n'est pas arrivé jusqu'à présent, il peut s'épargner cette peine », confiait dernièrement le président Herbert Hainer concernant une éventuelle offensive du Real Madrid. « Même pour 200M€, il ne partira pas », a surenchéri un dirigeant du Bayern auprès de L’Équipe, avant qu’un membre de son conseil d’administration n’ajoute : « Olise n'a pas de prix, même à 500M€ il ne partira pas. »