Coupe du Monde 2026 : Kylian Mbappé fait «peur» à un consultant de La Chaîne L'EQUIPE, la catastrophe est inévitable ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Décevant lors des deux matches de préparation de l'équipe de France, Kylian Mbappé va devoir retrouver son meilleur niveau au moment où débutera la Coupe du monde. C'est d'ailleurs ce qui inquiète Ludovic Obraniak à quelques jours du début du Mondial.

L'équipe de France entrera en lice mardi à la Coupe du monde avec un premier choc contre le Sénégal, et Kylian Mbappé sera particulièrement attendu après deux matches de préparation très décevants. A tel point que certains observateurs estiment même qu'il bride certains de ses coéquipiers à l'image d'Ousmane Dembélé. C'est notamment ce que pense Ludovic Obraniak qui ne cache pas son inquiétude concernant le niveau actuel de l'attaquant du Real Madrid et surtout son éventuel réaction si tout ne tourne pas en sa faveur.

Obraniak inquiet par la situation de Mbappé « Il est capable de changer parce qu’il a toutes les capacités pour le faire. Après, j’ai peur que son égo prenne toujours le dessus. Il a été habitué pendant de longues années à être celui qui finit les actions, qui a toute la lumière sur lui. J’imaginais que le Ballon d’Or d’Ousmane Dembélé allait susciter chez lui quelque chose, un déclic », confie-t-il sur le plateau de L'EQUIPE de Greg, avant de poursuivre.