Coupe du Monde 2026 : Kylian Mbappé fait «peur» à un consultant de La Chaîne L'EQUIPE, la catastrophe est inévitable ?

Décevant lors des deux matches de préparation de l'équipe de France, Kylian Mbappé va devoir retrouver son meilleur niveau au moment où débutera la Coupe du monde. C'est d'ailleurs ce qui inquiète Ludovic Obraniak à quelques jours du début du Mondial.
L'équipe de France entrera en lice mardi à la Coupe du monde avec un premier choc contre le Sénégal, et Kylian Mbappé sera particulièrement attendu après deux matches de préparation très décevants. A tel point que certains observateurs estiment même qu'il bride certains de ses coéquipiers à l'image d'Ousmane Dembélé. C'est notamment ce que pense Ludovic Obraniak qui ne cache pas son inquiétude concernant le niveau actuel de l'attaquant du Real Madrid et surtout son éventuel réaction si tout ne tourne pas en sa faveur.
Obraniak inquiet par la situation de Mbappé
« Il est capable de changer parce qu’il a toutes les capacités pour le faire. Après, j’ai peur que son égo prenne toujours le dessus. Il a été habitué pendant de longues années à être celui qui finit les actions, qui a toute la lumière sur lui. J’imaginais que le Ballon d’Or d’Ousmane Dembélé allait susciter chez lui quelque chose, un déclic », confie-t-il sur le plateau de L'EQUIPE de Greg, avant de poursuivre.
«J’ai peur que son égo prenne toujours le dessus»
« Ça n’a pas été le cas cette année à Madrid, et ça a été peut-être pire que les autres années. Je l’ai vu sur le match de la Côte d’Ivoire essayer de faire un retour défensif à un moment donné, mais bon… Dès qu’il s’est replacé, il a fait semblant de défendre en fait. Il court à côté, il donne l’illusion que… Je crois que c’est à sa portée, que s’il a les ambitions qu’il a, aujourd’hui il ne peut plus se permettre, par rapport à ce que font les autres… Les buts ne suffisent plus en fait », ajoute Ludovic Obraniak.